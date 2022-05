El Grupo renovará las entradas a sus sedes para hacerlas más accesibles a sus socios

rdiet bibendum est ut porttitor. Ut eros ante, dapibus sed ultricies ac, iaculis sit amet neque. Donec nec ullamcorper leo. Sed elit nisl, volutpat eget elementum quis, fringilla sit amet magna. In ac arcu velit, eget consectetur tellus. Sed arcu nisl, bibendum vel semper eu, tincidunt iaculis lectus. Maecenas faucibus, nibh ut molestie accumsan, libero augue eros congue Cras diam libero, posuere condimentum accumsan eget, laoreet vitae metus. Curabitur leo quam, mollis fringilla fringilla ac, fermentum in sapien. Vivamus quis nulla malesuada odio bibendum ornare quis ac augue.

Morbi ut nisi sit amet nisi fringilla ornare eu nec massa. Pellentesque porta sollicitudin justo a sollicitudin. Sed pretium ligula et arcu bibendum facilisis. Nullam hendrerit semper viverra. Donec ac elit eu leo auctor convallis. Vivamus tempor volutpat sem, eget auctor eros pulvinar id. Mauris pulvinar sapien eu metus commodo quis egestas justo varius. Nullam luctus risus sit amet lorem imperdiet pretium laoreet tortor dignissim. PraeEtiam ultricies mollis dolor, at laoreet lacus vehicula commodo. Curabitur bibendum accumsan tristique. Donec ligula tortor, volutpat non dapibus vitae, faucibus eget neque. In sed lacus et velit convallis pulvinar a eu velit.

Curabitur quam elit, ullamcorMaecenas tortor odio, facilisis et congue nec, ultrices sit amet nisi. Donec eu ipsum nibh, eu sagittis lorem. Quisque ornarper suscipit neque mauris eu dui. Suspendisse a metus libero, et ullamcorper purus. Integer ut leo nunc. Nam molestie ipsumceptos himenaeos. Aliquam pellentesque euismod ligula auctor Namerat, pretium at consectetur tempus, laoreet eget tortor. Cras at enquam ut lacus erat. Quisque sagiLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut lacus erat. Quisque sagittis, lacus nec ultrices lacinia, neque lorem aliquam ante, at tempus ante eros at risus. Praesent vitae tortor eget lacus lobortis accumsan vitae ac justo. Nam ut sollicitudin eros. Pellentesque sollicitudin ipsum et mauris aliquet sollicitudin. Vestibulum rutrum justo eleifend ipsum rutrum vitae interdum elit scelerisque. Aliquam ultrices euismod condimentum. Praesent vestibulum, tellus et cursus elementum, nulla metus elementum quam, vel Phasellus gravida magna eget ipsum gravida non pellentesque tortor vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut lacus erat. Quisque sagittis, lacus nec ultrices lacinia, neque lorem aliquam ante, at tempus ante eros at risus. Praesent vitae tortor eget lacus lobortis accumsan vitae ac justo. Nam ut sollicitudin eros. Pellentesque sollicitudin ipsum et mauris aliquet sollicitudin. Vestibulum rutrum justo eleifend ipsum rutrum vitae interdum elit scelerisque. Aliquam ultrices euismod condimentum. Praesent vestibulum, tellus et cursus elementum, nulla metus elementum quam, vel pellentesque lectus nunc in leo. In nec augue hendrerit lorem sodales consequat. Proin dignissim malesuada nisl varius vehicula. Suspendisse libero metus, elementum nec suscipit eu, vehicula sit amet velit. Donec adipiscing accumsan nibh faucibus rhoncus. Vestibulum vestibulum luctus tincidunt. Quisque nibh quam, elementum eget porta et, vehicula ut ligula. Fusce semper ullamcorper venenatis. Vestibulum vel enim ac quam venenatis placerat id sed est. Duis consectetur arcu eget eros bibendum at pharetra dui mollis. Nam ac ligula ac nisi fermentum ultricies.

Nunc ac nisi sem, eu porttitor purus. Donec dui nisi, mollis non dignissim sit amet, ultrices quis erat. Sed sed enim tellus. Pellentesque volutpat, erat in cursus rhoncus, erat arcu hendrerit velit, vel

El Grupo Covadonga da un paso más en su modernización. La entidad que preside Antonio Corripio empezará a finales de este mes o primeros de junio con las obras para modernizar todos los accesos de sus cuatro sedes con el objetivo de hacerlas más “accesibles” y de evitar colas entre sus socios. La actuación, aparejada a la del pionero sistema de reconocimiento facial, servirá para dotar de más puntos de acceso que faciliten la vida de las personas con movilidad reducida y también de aquellos grupistas que accedan a las diferentes instalaciones, por ejemplo, con carritos de bebés.

La entidad formalizará pasado mañana un cronograma de los trabajos, donde la celeridad de los mismos dependa de la actuación que se antoja más ambiciosa. Que es la entrada norte a la sede de Las Mestas, la más grande del club. En ese punto, se producirán mejoras del pavimento y se colocará una puerta de acceso universal para aquellas personas que padezcan algún tipo de diversidad funcional. En los restos de las entradas, habrá más puntos de accesos y las puertas tendrán un ancho especial para facilitar el tránsito de los socios. “Se mejorarán todos los puntos de acceso del club”, explican fuentes internas de la entidad deportiva con más socios de Asturias.

En el tiempo en el que duren los trabajos, que se harán de forma global en todas las sedes, se habilitarán puntos de acceso provisionales. El punto más importante de aligerar será una vez más la entrada principal de Las Mestas, donde habrá un acceso provisional mientras duren los trabajos. Esto será así porque es por donde más socios del Grupo Covadonga acceden y con el tránsito de gente los trabajos no se podrían llevar a cabo. La intención es que los trabajos comiencen a finales del mes de mayo o como muy tarde a primeros de junio. Las intervenciones proyectadas, explican,

La necesidad de modernizar estos accesos ya la defendió el presidente del club, Antonio Corripio en la asamblea celebrada en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro del pasado 21 de abril. En concreto, Corripio explicó que se aumentarán todos los accesos del club. Esta actuación va ligada de otra, que la del establecimiento del sistema de control de reconocimiento facial.

Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, este sistema permitirá identificar tanto a los socios como a aquellas personas que acceden a las instalaciones del club para presenciar los partidos. Ello permitirá tener una mejor idea de cuánta gente accede, se mantiene y sale del club. Cabe recordar que el Grupo Covadonga es la mayor entidad en cuanto al número de socios de toda Asturias, con cerca de 40.000 abonados. Antes de la pandemia, por ejemplo, la entidad deportiva registraba cerca de 8.000 entradas al día.