Con Ucrania siempre en el corazón

Jorge González es una caja de sorpresas. Lo primero que llama la atención es que no le gusta decir su edad. Si se le pregunta a sus más cercanos, como mucho, se les puede sacar que tiene entre 50 y 58 años. Y lo segundo, es que bajo su estética de tipo duro, acentuada por sus habitual atuendo de pantalones pitillo con cazadora “bomber”, se encuentra en realidad una persona sensible a la que la vida no se lo ha puesto precisamente fácil. Retirado de su cargo como directivo de Tartiere Auto por una importante lesión en la columna vertebral lleva siendo desde hace 16 años el presidente de Expoacción.

Esta ONG era una más en Gijón, una ciudad donde la solidaridad se lleva por bandera. Pero adquirió una importancia capital el pasado 24 de febrero cuando Vladímir Putin, a 4.002 kilómetros, que es la distancia que separa el Kremlin de la calle Cataluña donde está la sede de la entidad, decidió invadir Ucrania. Hasta entonces, la organización que dirige González se dedicaba a organizar por los veranos intercambios con niños ucranianos en Asturias. Desde entonces, su lista de contactos ha contribuido a salvar vidas. Más o menos unas 230, que es el número de personas a las que han ayudado a escapar del país sitiado por los rusos. Pero vayamos por partes. Jorge González es de Gijón. Fue alumno en lo que hoy es el colegio San Lorenzo. Estudió y se licencio en Derecho por la UNED y también llegó cursó Geografía e Historia. Trabajó en Tartiere Auto hasta que una lesión de espalda le obligó a pasar a la jubilación. Para los que no le conozcan en las distancias cortas, este gijonés es de los que no pueden quedarse quieto. Y cuentan sus cercanos que un buen día conoció la existencia de Expoacción leyendo el periódico. Fue mucho antes del año 2005, que es la fecha en la que llegó a la presidencia. Primero, empezó acogiendo a una niña ucraniana de siete años (ahora tiene 21) los veranos. Y después implicándose poco a poco en los más variados asuntos. Ahora, en ese local de la vía que casi hace frontera entre El Llano y Pumarín, se puede decir que es, cariñosamente, el shérif del lugar. Lo supervisa todo, vigilando que las cosas salgan siempre de la mejor manera posible. Su batuta algo de bueno tendrá, porque de un tiempo a esta parte la ONG ha pasado de realizar las acogidas a un porrón de cosas más. No es mérito solo de Jorge, claro, también lo es de todos los que trabajan ahí. Gracias a su esfuerzo ahora imparten cursos de empleabilidad, atienden a mujeres víctimas de violencia de género y prestan atención psicológica y psicosocial, además de cursos de español a los refugiados ucranianos. Su vida ahora con el tema de la guerra ha dado un giro de 180 grados. Han tenido, como diría el Pitu Abelardo, mucho “trabayu”. Los Katrechko fueron la primera familia de refugiados ucranianos que llegaron a Asturias. Fue a primeros de marzo y ya por entonces el móvil de Jorge González estaba que echaba humo entre llamadas de gente que le pedía ayuda, los que querían prestársela y también de periodistas que no se querían perder la ocasión. Dicho lo cual Jorge no es una persona a la que le asuste el trabajo duro. Le describen como alguien perseverante, comprometido con todo lo que hace. La clásica persona que allá donde encuentra un problema siempre acaba encontrando una solución. Alguien que siempre es capaz de buscarle el lado positivo a las cosas. Aunque Jorge González es de Gijón vive en Ciaño. Reside en una casa en medio de la naturaleza junto a Mayer Castillo, su esposa desde hace cuatro años. Tienen tres hijos en común y Jorge tiene otros dos más mayores. Lo de vivir en la naturaleza describe una de las facetas más llamativas de este gijonés. Es un gran amante del campo y de los animales. En su vivienda tienen un poco de todo: conejos, gallinas, dos perros y cuatro gatos. Si todo va según lo previsto, pronto tendrán también un poni para sus retoños. También le encanta sembrar. En su casa tienen limones, kiwis, fresas, castañas, naranjas, mandarinas y manzanas. Ahora, están buscando el mejor momento para la recogida. En cuanto a sus aficiones, Jorge González, por su lesión en la espalda, no puede hacer deportes precisamente de riesgo. Eso sí, está bastante fuerte y le presta mucho el senderismo. Tiene alma de roquero. Su grupo favorito es “Dire Straits”, pero tampoco le hace ascos a “Pink Floyd”. Toca la guitarra, un instrumento que aprendió a conocer gracias a su padre, también muy aficionado a la música. Le encanta leer, pero no se le conoce pasión futbolera. En esta última semana, Jorge González fue uno de los protagonistas en el encuentro anual de entidades de voluntariado de Asturias, que se celebró el jueves en el centro municipal integrado de El Coto. Allí, junto a otras 58 entidades, profundizaron en las necesidades de este sector, que pasan a su juicio por saber llegar al estamento universitario. Y es que ya se trate de Ucrania o de lo que sucede en la región, el gijonés siempre está pensando en la mejor manera de ayudar a los demás.