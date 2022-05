“En la Feria de Muestras vamos a acabar con las aglomeraciones”

La junta electoral de la Cámara de Gijón proclamará hoy lunes a los 37 vocales que se han presentado, a los que se añadirán los seis representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). No harán falta elecciones, por lo que Félix Baragaño Suárez (Gijón, 1959) ingeniero industrial y propietario y gerente de Sistemas Especiales de Metalización (SEM), será proclamado presidente para dar comienzo a su tercer mandato. Entre los retos, convertir en realidad el vial de la Feria que, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, permitirá duplicar el Pabellón de las Naciones del recinto Luis Adaro al ganar espacio al parque de los Hermanos Castro.

–Repetirá como presidente y sin falta de elecciones. ¿Satisfecho con el apoyo empresarial?

–Este proceso ha sido súper tranquilo. Los sectores se han organizado, hay consensos y el ámbito empresarial está tranquilo. Eso nos llena de orgullo y avala la gestión llevada a cabo. Es un honor que la gente piense que es una buena opción que yo continúe de presidente. La verdad que estoy con mucha ilusión.

–¿Cuáles son los retos?

–Siempre buscas que la institución sea una herramienta útil para la sociedad. En estos momentos hay un montón, porque a nivel industrial hay un cambio absoluto en lo que tiene que ver con la energía. Las térmicas prácticamente están cerradas y debe haber una renovación. Esa renovación debe ir acompañada de un apoyo a las empresas y formar a los trabajadores para que se adapten a las nuevas necesidades. Debemos presentar a las empresas el mundo de los fondos europeos Next Generation, los PERTE que se están generando y adaptar la sociedad al cambio que nos está viniendo. La Cámara es un actor tremendamente activo para que el cambio sea armonioso, natural y más rápido.

–¿Y en lo particular como Cámara de Comercio?

–Es fundamental el recinto ferial, un orgullo para todos los asturianos. Debemos hacer un esfuerzo para que siempre esté actualizado, modernizar las instalaciones y que siga adaptándose a las nuevas necesidades. Para eso es fundamental el apoyo de los cuatro grandes socios del consorcio (Ayuntamiento, Principado y Fundación Liberbank) para ser capaces de capitalizar y aprovechar esos fondos para modernizar el recinto y hasta convertirlo en un HUB energético para todo el entorno.

–La creación del vial de la Feria permitirá dar esos pasos.

–Sí. Llevábamos tiempo pensando en duplicar el Pabellón de las Naciones y crear un acceso independiente por esa nueva vía para que esa zona más degradada, la de Hermanos Castro, podamos modernizarla, incluso creando nuevos pabellones. Toda esa regeneración permitirá transformarlo en un recinto verde y favorecer la parte de la digitalización. Es un proyecto que está asumido por el Ayuntamiento y se considera importante para la ciudad. Me consta que están avanzando en el proyecto para que se desarrolle cuanto antes porque es una actuación relativamente pequeña. No sería de extrañar que el año que viene pudiera estar. Estamos en contacto con los técnicos del Ayuntamiento, hay voluntad política para hacerlo y será muy positivo.

–¿Habrás más mejoras?

–Debemos seguir modernizando el Palacio de Congresos. Renovamos hace un mes de forma integral la Sala Mirador, cambiando los ventanales y ganando amplitud. En el hall queremos mejorar la calefacción porque a veces en invierno no cumple las condiciones.

– ¿Se ha recuperado ya la normalidad en la programación?

–Estamos muy satisfechos, porque incluso en pandemia, los eventos que se hicieron fueron con la máxima seguridad. No hemos conocido un solo caso de transmisión en el recinto. Ahora estamos muy satisfechos de normalizar la situación. Sí es cierto que cosas que hicimos de ampliar pasillos o que los locales de hostelería tuvieran más zona al aire libre vamos a mantenerlo porque ha sido positivo. Hay que adaptar la gestión y generar comodidad.

–¿En qué cambiará entonces la Feria de Muestras que se desarrollará del 6 al 21 de agosto?

–Tenemos claro que no queremos aglomeraciones. Los famosos días de la Caja, del Herrero..., que se acumulaban miles de personas, vamos a acabar con ello. Buscaremos la manera de que los expositores sigan teniendo sus días de referencia, pero no condicionar a dar invitaciones para un día concreto, sino flexibilizar. Hemos aprendido que no hay que volver a las aglomeraciones del pasado. Haremos todo lo que esté en nuestra mano, preferimos quedarnos en 500.000 y que la gente disfrute y esté cómoda, porque de otra forma no repercute en los expositores.

–Una de las novedades será el stand nuevo del Ayuntamiento de Oviedo.

–Efectivamente. Salvo sorpresas el tema está encauzado. Según entras por la puerta principal del recitó está el Sabadell a la izquierda, pues justo detrás y detrás del Principado estará ubicado. Es lo que fue el stand de Rubiera en su día y se hará una remodelación total. Era algo que llevamos tiempo persiguiendo porque entendíamos que la capital del Principado tenía que tener presencia en el recinto.

–¿Han notado el beneficio del doble sentido de circulación en Doctor Fleming?

–Una vez cerrada la avenida del Molinón, el doble sentido ha sido muy beneficioso. Ahora, lo cierto es que todo recinto ferial lo primero que cuida son los accesos y aparcamientos. Y ahí el recinto Luis Adaro ha ido teniendo un estrangulamiento, especialmente en la época ferial, que hay concentración de personas que vienen de muchos sitios. No ocurre con citas congresuales, pero sí con la FIDMA. Ahí hay problemas de acceso, también en otras citas como Agropec... La circulación en el entorno se ha dificultado y se está estudiando con el Ayuntamiento. Confiamos que el nuevo vial ayude a aliviar la situación.

–¿Qué les parece el anteproyecto para la reforma del Muro?

–Es bueno que exista una mayor amplitud para peatones, y apoyamos una ciudad más verde y paseable, pero también defendemos que debe ser compatible con la circulación en los dos sentidos. Lo que se ha hecho es estrangular la avenida de la Costa. Antes tardábamos desde aquí cinco minutos en llegar al ayuntamiento y ahora 25. Pero eso no es una solución poque al final haces que los coches circulen más tiempo y contaminen más. No nos parece lo adecuado.

–La pasada semana visitó Gijón la Ministra de Transportes para firmar el protocolo del plan de vías y anunciar que en “los próximos meses” se sacará a licitación del vial de Jove. Dos de las reclamaciones de la Cámara.

–Desde la Cámara insistimos en que queremos que sean una realidad. Ya hemos asistido a tantos actos de protocolos, acuerdos y modificaciones, que al final somos un espectador más con un nivel alto de escepticismo. Deseamos que de verdad sirva para poner en marcha la estación, que debe ser intermodal, sí o sí, y cuanto más céntrica mejor.

–¿Cómo valora la llegada del grupo Quirón a Nuevo Gijón?

–Estamos encantados de la inversión. Es el grupo más importante que tenemos de medicina privada. Y que esté dirigido por un asturiano que quiera apostar por Gijón es una satisfacción para todos. Favorecerá a una mayor atención. Yo nunca lo vería como una competencia contra la sanidad pública, sino un complemento, una alternativa para los ciudadanos.

–¿Percibe lentitud en la administración pública?

–Nos consta que tanto desde el Principado como Ayuntamiento están haciendo el esfuerzo para que todo se agilice, pero desde nuestra perspectiva, como Cámara, las cosas van más lentas de lo que nos gustaría. Nos consta la preocupación, el esfuerzo por modernizar la administración publica y eso nos congratula. Cada mes que se demore cualquier licencia es un mes que retrasamos actividad económica. Debe haber gran implicación de los políticos y funcionarios para agilizar al máximo.

–¿Cómo ve el futuro de la región y la ciudad?

–Esa modernización de energías verdes, la industria del hidrogeno, sector eólico… todo ese empujón hará que la industria y la sociedad asturiana un efecto tractor muy importante. Habrá unos años buenos en los que se creará empleo y en los que iremos adaptándonos a esta nueva situación. Lo veo con optimismo, siempre es bueno transmitir mensaje, que parece que siempre estamos con noticias malas ocupando titulares y la sociedad se siente desmoralizada, sin ver la luz al final del túnel.