El cuponero de El Natahoyo que llegó y besó el santo: da 265.000 euros al mes de empezar a trabajar

Con Carlos Pérez se cumple la expresión de llegar y besar el santo. Lleva un mes y unos pocos días vendiendo cupones de la Once en El Natahoyo. Y ya se puede felicitar con una sonrisa de oreja a oreja por haber repartido un “pellizco” de 265.000 euros. Ocurrió en el sorteo del viernes. Vendió 10 cupones premiados con 25.000 euros cada uno. Uno de ellos de la modalidad XXL, que le concedió otros 15.000 euros al agraciado. “Espero que sea para gente obrera. Alguien que lo necesite de verdad”, explica el cuponero, feliz por la suerte repartida.

Cuenta este gijonés que es de la Once desde pequeño. “Desde que tenía tres añiños”, afirma. “Nací con hidrocefalia, así que tengo problemas de visión”, añade. “No sé precisar qué porcentaje tengo de vista. Lo que sí sé es que me arreglo. No necesito ni bastón ni perro guía”, concreta. Pérez lleva poco tiempo en el oficio. Empezó a vender cupones hace cosa de pocas semanas. Antes, tenía un locutorio-ciber en la calle Infiesto. Es, resalta, vecino del barrio de Laviada, “de los de toda la vida”.

Una de las llamadas que más feliz le han hecho la recibió ayer por la mañana. Fue la que sirvió para anunciarle de que acababa de repartir el premio. “Me lo tomé bien, no me puse nervioso ni nada de eso”, afirma. El número agraciado es el 61.530. Carlos Pérez lo comprueba varias veces, por si acaso. “Sí, sí, ese fue”, apostilla. “La verdad, me puse mi contento”, agrega.

Lo que más quiere el bueno de Carlos es que el dinero haya ido para alguien que lo necesite de verdad. “Y más en estos tiempos que corren”, destaca. “Espero que sea para alguien del barrio. A ver, yo no soy de aquí, soy de Laviada, pero ojalá que le haya tocado a gente obrera”, insiste. De a quien le ha podido tocar el premio, Pérez tiene alguna idea. “Ya han venido un par de personas que me han dicho que ellos compraron el cupón. Pero claro, como no soy de la zona, no sabría decir”, puntualiza.

Lo que está claro es que si hay una persona, que, aparte de los ganadores, se alegra del premio es él. No solo por el dinero, sino porque este gijonés, y no todo el mundo puede decirlo, es alguien que disfruta con su trabajo. “Mi experiencia como vendedor es algo que me gusta. Como tuve un locutorio, la parte comercial es algo que domino. Al final, la venta al público es todo lo mismo”, resume con criterio experto.

Pérez lleva poco tiempo en El Natahoyo, pero en la calle Rosalía de Castro, justo haciendo esquina con la avenida de Galicia, en el parque Doctor Eguiburu, que es donde está su puesto, ya es conocido. “Me ha felicitado mucha gente. Ahora, a vender un eurojackpot, que es mucho dinero porque es lotería europea”, finaliza Pérez, que está en racha.