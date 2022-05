Eladio de la Concha y Laura Hurlé, los dos ediles de Vox, no acabaron ayer sentados en sus puestos la doble sesión plenaria. Su marcha del salón fue el resultado de un rifirrafe entre el portavoz del grupo municipal y la Alcaldesa. En pleno debate sobre el Muro y su relación con la pandemia, la socialista Ana González le reprochó a De la Concha “que se hubiera paseado por la calle estando infectado” de covid. “Eso es falso, no lo vuelva a decir”, le espetó desde su rincón el edil. González no solo no atendió la petición del concejal, sino que cargó contra su “condición de negacionista” de la pandemia. Ante esta respuesta De la Concha y Hurlé recogieron sus cosas y se fueron. Su marcha dejó pendientes dos ruegos que llevaban su firma.