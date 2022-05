El fin de los centros de metadona “hará subir la delincuencia”, alertan los sanitarios

Descontento generalizado en el equipo de adicciones que conforma la Unidad de Tratamientos de Toxicomanía de Gijón (UTT). Los recortes anunciados por el consejero de Salud, Pablo Fernández, por los que el llamado “metabús” y el centro de adicciones de la Gota de Leche –recursos especializados en la dispensación de metadona líquida para adictos en el área V– dejarán de prestar servicio este año no han sentado bien al colectivo sanitario. “Muchos abandonarán el tratamiento, lo que podría conllevar un aumento de la delincuencia y la transmisión de enfermedades”, denuncia el personal, quien además incide en que “el cierre de estos dispositivos es un paso más hacia la privatización”.

El equipo de adicciones del área V del Sespa está compuesto por cinco enfermeras, tres médicos, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y un administrativo. Trabajan en la Gota de Leche y en los cuatro centros de salud mental de Gijón (El Coto, Pumarín, La Calzada y Puerta de la Villa). “En todos estos lugares hay unos 800 pacientes. Es evidente que no hay personal suficiente para atender a todos ellos”, clama el colectivo.

Según se ha comunicado a los trabajadores, el centro de la Gota de Leche dejará de dispensar metadona en junio mientras que el “metabús” prestará servicio solo hasta finales de año. Los usuarios que acudían de forma periódica a estos puntos serán reubicados en los centros de salud mental. Pero, para el equipo de adicciones, no es la mejor medida: “Hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes son personas con recursos muy escasos, que viven en la calle”, indican fuentes sanitarias que prefieren no identificarse. “Muchos no se podrán desplazar para recibir el tratamiento, por lo que habrá abandonos. Están dejando de lado a los más vulnerables”, indican.

De los cerca de 800 pacientes del área V, desde el equipo de adicciones calculan que unos cien estarían en esta situación de máxima de vulnerabilidad. Este centenar de pacientes, explica, viven lejos. Por tanto, debido a sus bajos recursos no lo tendrán fácil para desplazarse hasta los centros de salud mental para recibir su dosis de metadona, debido a “la falta de dinero y de fuerzas”. Incluso, claman los sanitarios, “podrían distorsionar su funcionamiento diario”. Cabe destacar que además de suministrar las dosis de metadona estipuladas, el equipo de adicciones de la UTT también hace un control de daños y enfermedades de los pacientes. Por tanto, aseguran que “la atención va a ser peor de ahora en adelante”.

Según los trabajadores, en el “metabús” y en la Gota de Leche se facilita la dispensación de metadona líquida, un formato de tratamiento “mucho más idóneo para usuarios con una adicción poco estable”. Los centros de salud mental, señaló el consejero de Salud, asumirán solo a los usuarios “más estables”, y los que precisen esta modificación constante del tratamiento serán derivados a la unidad de El Coto. “Muchos de ellos, acostumbrados a las paradas del bus, no querrán subir allí”, advierten los sanitarios.