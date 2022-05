Pymar se prepara para pedir al Supremo que Naval Gijón tenga uso residencial

Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) valora recurrir una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en la que se desestima su plan para dedicar el suelo de los terrenos de Naval Gijón a la construcción de viviendas. El fallo da vía libre, al menos por ahora, al Ayuntamiento, que quiere dedicar el 80 por ciento de este suelo a empresas ligadas a la economía azul, como recogió en el Plan General de Ordenación aprobado en 2019. A ese PGO es a lo que recurrió Pymar por la vía contencioso-administrativa al entender que la calificación urbanística era “arbitraria” y que “no era factible” destinar este suelo a la economía azul. El TSJA reconoce la potestad del Ayuntamiento en el diseño de la ciudad y recuerda que el PGO es un punto de partida y que la viabilidad económica del proyecto deberán desarrollarla “los planes posteriores”.

Ante el fallo cabe recurso de casación en un plazo de 30 días para que sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior la que decida. “Estamos en desacuerdo y nos mantenemos en nuestros argumentos. Si podemos recurrir, lo haremos”, asegura el secretario del consejo de administración de Pymar, José Francisco Fernández. El Ayuntamiento ha acogido de buen grado la sentencia. “Es una buena noticia para nosotros y para la ciudad”, afirmó ayer la concejala de Urbanismo, Dolores Patón. “Siempre hemos defendido la necesidad de garantizar que los terrenos que durante años estuvieron dedicados a la actividad naval siguiesen teniendo un uso industrial vinculado a la economía azul”, explicó la edil. “El futuro desarrollo de este ámbito supondrá, sin dudas, establecer sinergías con la Milla del Conocimiento y vinculadas a la nueva economía del conocimiento, la investigación, el desarrollo, la innovación y la docencia universitaria con la que estará conectada a través del metrotrén”, aclaró.

Esta batalla judicial se remonta a 2019. Fue en el Pleno de enero cuando se aprobó el PGO. Pymar, que es propietaria de un tercio de los terrenos de Naval Gijón, presentó varia alegaciones que no fueron tenidas en cuenta para que ese suelo se destinara a uso residencial. En agosto, formalizó el recurso. Sus argumentos, recogidos en la sentencia emitida el pasado 28 de abril, se centran en cuatro pilares fundamentales, cada uno con varias matizaciones. El primero se refiere a la “arbitrariedad e incongruencia” en la calificación urbanística y señala que el PGO alude a las actividades de economía azul a implantar en ese terreno lo que significa “confeccionar una ordenación ‘ad hoc’ irracional que no es congruente ni factible”. El segundo punto tiene que ver con la “inviabilidad económica” del desarrollo urbanístico establecido. El tercero, con una vulneración del Reglamento de Ordenación del Territorio (ROTU) y el último con “quiebra del principio de equidistribución de beneficio y cargas respecto a los ámbitos colindantes” a los terrenos”.

La sentencia resuelve que el asunto se trata de un tema de “diseño de ciudad” y que esta decisión corresponde a la “autoridad planificadora”, en este caso al Ayuntamiento. “No nos encontramos en el plano de resolver propuestas sobre criterios subjetivos de interpretación, sino analizar si el contenido de los documentos normativos es acorde con el diseño planteado y resulta factible física y económicamente. El TSJA prosigue diciendo que “lo que pretende el planificador es partiendo de la especial ubicación de los terrenos del antiguo Naval Gijón” tomar esta área “como referencia y punto de partida de la transformación de la zona” gracias a la economía azul.

El TSJA prosigue diciendo que “nada cabe objetar” a los usos señalados “cuya materialización va a venir condicionada por las previsiones que contenga el Plan Especial de Reforma Interior –PERI–”. “Será el Plan Especial el que recoja las determinaciones que plasmen la concreción y en virtud de él podrá afirmarse la racionalidad o no del área”, añade el fallo. “En todo caso, el uso industrial previsto no es incompatible con el uso residencial que se prevé en las áreas limítrofes”, añade el fallo, que tampoco ve incompatibilidades con el resto de El Natahoyo “dado que se trata de una industria limpia con actividades múltiples”, agrega. Una argumentación parecida tiene el TSJA en lo que se refiere a la inviabilidad económica denunciada por Pymar. El fallo estima que la memoria económica del PGO “no tiene por qué contener unas previsiones detalladas puesto que contiene líneas generales de una actuación que está por definir en sus elementos concretos”, indica. Por ello, “difícilmente puede proyectarse una valoración económica sobre realidades todavía no definidas en elementos sustanciales que condicionan aquella”.

En estos terrenos también tienen interés los gestores del Acuario, el grupo Rain Forest, que plantea su gran ampliación de equipamientos en este espacio vinculado a la economía azul. Alejandro Beneit, su director, prefirió esperar a que la sentencia sea firme para desvelar en qué punto se encuentra el plan. “Destinar esta zona a la economía azul es positivo para la ciudad”, afirma.