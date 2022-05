Los cajeros ciudadanos inician la reactivación

El Ayuntamiento de Gijón se recupera de forma paulatina tras el “hackeo” informático sufrido hace un mes. Ayer, martes, los cajeros ciudadanos volvieron a estar operativos para trámites como el pago de multas y recibos; obtención de volantes de empadronamiento, recarga de tarjeta o consulta del saldo. Se trata de la recuperación del primero de los servicios inhabilitados por el Consistorio el pasado 19 de abril para evitar posibles problemas ante el ciberataque. Los siguientes en prestar servicio de nuevo serán la sede electrónica, las inscripciones, renovaciones en actividades y la reserva de instalaciones, tanto en cajeros como en la web municipal. También ese día volverá a funcionar la aplicación appGijón, con todas sus posibilidades salvo la cita previa. Ya el lunes se volverán a encender las pantallas de la SAE que informan en las marquesinas sobre los tiempos de espera de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (Emtusa), así como la cita previa en todos los soportes.

Durante la mañana de ayer fueron muchos los vecinos que aprovecharon la vuelta al funcionamiento de los cajeros ciudadanos para solventar sus gestiones atrasadas. Este fue el caso de Manuel Pulgar, residente de El Cerillero, quien se desplazó hasta la máquina instalada en la Antigua Pescadería para pagar una multa de tráfico. Sin embargo, no pudo solventar el trámite con la agilidad que le hubiese gustado. “Al parecer el cajero está dando algún que otro problema para escanear el código de barras”, lamentaba Pulgar mientras sacaba y metía repetidamente el documento del cajero. La solución pasó por sacar un nuevo documento con el que, al fin, liquidó su deuda. “Tuve que venir hoy (por ayer) a pagar la multa porque con esto del ‘hackeo’ que no te dejaba hacer nada y esta semana se me terminaba el plazo”, suspiró con alivio el gijonés tras abonar la sanción.

Ramón Alonso, de El Llano, también acudió ayer a la Antigua Pescadería para pagar otra multa, pero se encontró con el mismo problema que Manuel Pulgar. “Nada, que no funciona”, se resignaba Alonso papel en mano ante la negativa de la máquina a escanear el documento. Tras acceder a las instalaciones en busca de una solución, regresó al cajero acompañado de una de las trabajadoras, quien le ayudó a realizar el desembolso. “Es verdad que mucha gente está aprovechando para hacer gestiones”, explicó la empleada mientras socorría al joven: “La máquina está dando algún fallín, pero nada que no se pueda solucionar”.

Por su parte, Veneranda Pérez, de 80 años, confesó no manejarse con fluidez en los cajeros ciudadanos para recargar su bono transporte. “Este mes iba al quiosco a cargarla porque con tanto lío no me apaño”, reconocía la vecina de la plaza del Marqués: “El tema del ‘hackeo’ sí me afectó, sobre todo a la hora de coger el bus. Como no funcionaban los paneles tenía que intuir cuál era más o menos por la hora”. Aquí coincide José Luis García , quien lamentó tener que “ir a ciegas” cuando siempre se aseguraba de cuál era su vehículo a través de la app, que hasta ahora “estaba en blanco”.