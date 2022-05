De la Concha (Vox) exige que la Alcaldesa “rectifique” su acusación sobre el covid

Unas disculpas y una rectificación. Esto es lo que le exige Eladio de la Concha, portavoz municipal de Vox, a la alcaldesa, Ana González, tras sus palabras este martes, en la sesión plenaria, cuando el concejal y su compañera de partido, Laura Hurlé, abandonaron el salón después de que la Regidora le acusase de “haberse paseado por la calle estando infectado por coronavirus”, hace ahora casi dos años. Una acusación que De la Concha recalcó ayer que es “absolutamente falsa” y que supone un “ataque personal” a la figura del político. “Ella sabe que es mentira, fue una forma torticera para desacreditar mis argumentos”, lamentó el concejal, que cree que González quiso evitar así debatir con él la polémica reforma del “cascayu”.

A juicio de De la Concha, “no es la primera vez que la Alcaldesa pierde los papeles en público”. Él entiende que su formación y la socialista han tenido discrepancias recientes. La formación le reprochó sus ya conocidas declaraciones en el congreso de la FSA (para Vox fueron un “ataque a la mitad de la población, los hombres”) y quiso presentar a Pleno la solicitud de su dimisión. “Al final no nos dejaron por dudas legales que yo no aprecio”, señaló el edil. Pese a este choque, De la Concha considera que hasta ahora su partido se ha enfrentado al gobierno “con acciones políticas, respetuosas con las instituciones y las personas” y pide que la Alcaldesa rectifique lo sostenido este martes. “Hace algo menos de dos años lo sacó a la palestra un día y empezaron a llamarme todos los periodistas. No sé por qué insiste en esta cuestión. Yo, hasta la fecha, no me he contagiado del covid”, afirmó.