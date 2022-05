Emilio Amor presenta su nuevo poemario “Orfeo, el fulgor y la nada”

Emilio Amor (Gijón, 1955) presenta esta tarde en el Antiguo Instituto a las 19.30 horas su nuevo poemario, “Orfeo, el fulgor y la nada”. Se trata de su novena obra, cuatro décadas después de la primera que vio la luz, “Cuaderno de Bitácora”. “Siempre me gustó mucho la mitología, la leo desde que tengo uso de razón. Orfeo era un personaje increíble que encandilaba a animales y personas. Una historia que siempre me apasionaba de crío era el rescate de Eurídice en el infierno, cuando se le puso como condición que no diera la vuelta atrás para mirarlo, y cuando estaba en el umbral no lo pudo evitar y le tocó el trágico final. Ese simbolismo se identifica con mi situación vital, que es el momento en el que he escrito esta obra”, destaca Amor.

El autor cuenta que vivió una enfermedad muy grave, “en la que me desahuciaron”. Y se tomó esa “prórroga de vida” para escribir este poemario. “El fulgor y la nada es la vida y la muerte, va un poco en la línea de los últimos trabajos, de mi línea más pesimista, de tratar la fragilidad de la vida”, comenta Emilio Amor sobre los sentimientos que transmite. En este trabajo hay poemas breves, de versificación libre, y en los que desarrolla su pasión desde su sello propio. El acto de presentación de la obra de esta tarde, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, servirá también para repasar su trayectoria, que le llevó en 1998 a ganar el premio Cálamo de poesía. Su anterior poemario se remonta a 2019, que llevó el nombre de “Las libélulas sueñan con los ojos abiertos”.