Las 25 banderas azules del puerto deportivo de Gijón: "Es mérito de todos"

Tener la única bandera azul de todo Gijón y llevar 25 años ondeando este sello de calidad son motivos más que de sobra para celebrar. Y así lo entiende Flor Guardado, la directora del puerto deportivo, y los usuarios de los pantalanes de Fomento, que mantienen el distintivo que otorga cada año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a aquellos arenales e instalaciones que cumplen con la legislación medioambiental, disponen de una adecuada gestión de los residuos y tienen, entre otros aspectos, accesos fáciles y seguros. Lo recuperaron en el 2018 y lo ostentan desde 1995, salvo en dos años puntuales. “Cada año cuesta más conseguirlo, así que estamos contentos. Es una gran satisfacción”, celebra Guardado.

Una satisfacción que se disfruta también al timón. Es Jesús Gutiérrez toda una institución en el puerto deportivo. Tiene 96 años y cuenta que lleva 35 años atracando su embarcación en este lugar. Camina con bastón lentamente por el pantalán, pero cuando llega a la “Emperatriz”, su buque, pega un salto y se mueve con una agilidad que ya quisieran muchos. Gutiérrez es un viejo lobo de mar de los de antes. Con más experiencia en cubierta que Santiago, el viejo de la novela de Ernest Hemingway “El viejo y el mar”. “Tener la bandera azul es algo muy positivo. Significa que todo está muy bien cuidado”, resume un hombre para el que la mar y la vida son sinónimos.

El puerto deportivo es una concesión de la Autoridad Portuaria a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nauplia Capital y Marítima Astur Favila. Nauplia Capital adquirió en el 2015 el 80 por ciento de la participación que tenía en su momento Aister. La instalación cuenta con 600 amarres de hasta 32 metros de eslora y plazas para catamaranes. No solo operan pescadores ni aficionados al mar, sino que hay empresas que prestan sus servicios, como alquiler de motos de agua o paseos turísticos que son muy populares sobre todo durante los meses de verano.

Pero son muchos los que están todo el año atracados. Raúl Menéndez entiende su barco como si fuera un huerto porque dice que siempre hay cosas que hacer en él. Ayer, aunque no salió a navegar, estaba vigilando que todo estuviera en perfectas condiciones para su próxima excursión con su “Andantino”. Lleva en el puerto deportivo desde el 2000. “Es algo muy bueno”, afirma en referencia al distintivo. “Es mejor tenerlo, que no tenerlo”, añade sobre un galardón que se concedió por vez primera en 1995. “Se nota que está cuidado. Y eso que no siempre es fácil mantener el agua limpia porque todo lo que tiramos termina aquí”, resalta.

Juan Luis Campos y Alfredo Suárez, otros dos usuarios, también valorar la bandera. “Lograrlo es mérito de todos, de los usuarios y de los gestores”, indica el primero, que puntualiza que hay mucha gente que, en noches de fiesta, arroja vasos y lo que no son vasos al agua. “Cayeron hasta contenedores, bicicletas y patinetes eléctricos”, asegura. El segundo, más crítico, celebra tener la bandera, pero lanza una alerta. “Hay barcos que son como hoteles flotantes, que se alquilan para hacer fiestas y hasta despedidas de soltero”, finaliza sobre una instalación que lleva 25 años izando el azul.