Asprocon avala el anteproyecto del Muro: “Soterrar parecía muy ambicioso”

La reforma del Muro es un proyecto “ambicioso y transformador” que, ante la aparente imposibilidad de afrontar el coste económico de un soterramiento, cuenta ya con el visto bueno de CAC-Asprocon, la patronal de los constructores. Así lo confirmó ayer Joel García, su presidente, tras reunirse con el edil de Obras Públicas, Olmo Ron, para echarle un primer vistazo a los detalles del plan, valorado en 16 millones de euros y con la estimación de que implicará 36 meses de obras. “Una obra de 16 millones hacía mucho que no salía en Asturias, al menos, licitada desde una administración relativamente pequeña como la de Gijón”, concretó el responsable.

A juicio de Asprocon, el proyecto de reforma supone “una gran inversión para la ciudad y para la región” que resultará “muy favorable para el sector” de la construcción. El plan, que baraja dejar solo un vial de servicio para el transporte público, acceso a garajes, taxis, carga y descarga y personas con discapacidad, había motivado ya una reunión previa entre el edil y García, y en ella este último había propuesta la idea de soterrar el tráfico para poder mantener la pacificación en superficie sin restringir el paso de vehículos privados. “Nos habían pedido ideas y nosotros habíamos soltado esa, pero si no hay inversiones privadas entiendo que para al ayuntamiento le parecía demasiado ambicioso, así que también entiendo que hayan tomado otro camino. El plan me gusta, puede quedar chulo”, razonó el presidente de Asprocon, que comprende que la restricción al tráfico rodado “es el futuro”, de acuerdo a las directrices europeas, y que el papel de su colectivo no es cuestionar modelos de movilidad. No obstante, bromeó: “A lo mejor tenemos que aprender a montar en caballo”.

Ron, por su parte, recordó ayer que los 36 meses de obra no serán ininterrumpidos, porque se pretende parar los trabajos cada verano para no afectar al turismo de época estival. El edil confirmó también que mantiene su objetivo de lanzar la primera licitación de este macroproyecto a finales de este mismo año, una gestión pendiente de los últimos detalles.