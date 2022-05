Un hombre de 44 años resultó herido leve ayer cuando circulaba en bicicleta por el entorno del campus de Gijón cuando fue arrollado por un vehículo. Fuentes municipales confirman que los agentes de la Policía Local desplazados hasta el lugar se encuentran investigando las causas del suceso.

El incidente ocurrió pasadas las once de la mañana. El ciclista afectado, que responde a las iniciales A. R. A., sufrió distintas lesiones que, afortunadamente no revisten de gravedad. Los servicios sanitarios desplazados en ambulancia hasta la zona, no obstante, optaron por su traslado hasta el Hospital de Cabueñes para una revisión más exhaustiva.