Las protectoras felinas urgen "ayuda continua" para atender a los gatos

“Es necesario un plan y ayuda todo el año”. Las asociaciones protectoras, que no han recibido aún la subvención municipal de 2021 para la esterilización de gatos, urgen al consistorio a que redacte un plan de actuación para el control de la población de gatos en la ciudad, para que sea efectivo, y proponen como alternativa una concesión para que sean las propias protectoras la que gestionen el plan. Además, reclaman que se les otorgue la ayuda económica atrasada. “Es muy reducida, supone apenas unos 1.500 euros, cuando los gastos pueden ser de 10.000 o 19.000 euros al año, pero es una ayuda que necesitamos”, coinciden.

“Lo ideal sería un convenio y que las protectoras seamos las que dirijamos ese plan CER (Captura, Esterilización y Retorno)”. La que habla es Elena Vigil, responsable de Gijón Felino. Ayer por la mañana, en La Braña, salió junto a Paloma Vigil y Rita Menéndez en busca de una gata, perdida por el poblado. “Hace cinco meses había ocho, pero empezaron a construir y dos murieron, otras dos me las tuve que traer, una estaba enferma y otra atropellada. Además, una fue reubicada por no saber vivir fuera de la finca donde estuvo siempre. Un desastre todo. Por eso es importantísimo en ciudades esterilizar”, relata.

En su caso explica que manejan unos gastos de 19.000 euros anuales, por lo que los 1.500 euros de la subvención es una parte muy reducida. “Es poquísimo y encima desde diciembre aún no lo hemos cobrado”, lamenta, mientras enumera algunas de las deficiencias que considera que existen en este programa. “Al final la ayuda llega a 100 gatos, y de forma parcial. No se hace por zonas, solo se esterilizan parte de los que hay en una colonia, porque todo el que lo pide se lo dan la ayuda, pero al final no da para todos los gatos, con lo que el control no es efectivo”, indica, para añadir después: “Y el problema es que no es lo mismo que sea la ayuda para particulares que para asociaciones, porque a los particulares, al no tener facturas, les correspondería más dinero del que le dan, con lo que se repartieron 6.240 euros de los 8.000 presupuestados. Tal y como está montado el plan es como tirar el dinero, quieren contentar a todo el mundo, pero no sirve de nada”.

Jove Gatuno está al tanto de 17 colonias felinas entre La Calzada, Veriña, El Cerillero o la Campa Torres. “El dinero de las subvenciones siempre llega tarde, estamos en mayo, sin lo que nos corresponde del año pasado, es un contratiempo importante”, relata Cristina Muñiz. “En nuestro caso nos movemos bien, porque tenemos más de 200 gatos a nuestro cargo, y hacemos eventos para recaudar, y contamos con muchas aportaciones, si no sería imposible”, detalla, para enfatizar también en la poca efectividad de las ayudas: “Al final es dar un dinero para la esterilización en los veterinarios, y cuando se agota ese presupuesto ya no hay más para el resto del año, con lo que es ineficiente”.

También en la zona oeste, entre Pescadores y Portuarios, Mónica Jiménez y Paola Cuervo, llevan muchos años controlando colonias de gatos. Pero en 2021 no pudieron optar a la subvención municipal por no cumplir los requisitos. “La mayor del dinero lo empleamos en tratar a los enfermos, más que en las castraciones, que te salen por unos 70 o 80 euros. Pero el Ayuntamiento no contemplan que los tratemos simplemente para que estén sanos, que es importante, y no recibes de eso ayuda”, lamenta Jiménez.

Las protectoras, junto a otros particulares se encargan del control de las colonias, solicitan poder llegar a un consenso con el Ayuntamiento de Gijón para encontrar una fórmula por la que se llegue a obtener mejores resultados que con el planteamiento actual. “Hacemos una labor altruista y necesario, necesitamos que nos lo pongan más fácil”, concluyen.