Frente común de El Coto y Ceares contra el plan de movilidad: “No da alternativas”

Las medidas planteadas en el plan de movilidad de Gijón de cara a 2030 no han calado del todo bien en algunos barrios. Por ello, las asociaciones vecinales de El Coto y Ceares unen fuerzas para debatir sobre el impacto que las intervenciones de este proyecto tendrán en sus calles. “Existen muchas preguntas sin respuesta”, clamaron ayer ambas directivas vecinales en un manifiesto conjunto en el que plasmaron varios de los inconvenientes que podrían sufrir en los próximos años: “Somos barrios eminentemente obreros en los que no todo el mundo se puede permitir cambiar el coche de un día para otro y sin ayudas de ningún tipo”.

Víctor Díaz e Íñigo Arza, en representación de los vecinos de Ceares; y Christian Guisado y Giselle González, dando voz a la población de El Coto destacaron varios puntos del plan de movilidad que podrían perjudicar a la ciudadanía. Por un lado, subrayaron la “imposibilidad de aparcar en zona azul o zona naranja para aquellos vehículos que no dispongan de etiqueta medioambiental”, así como las “restricciones de aparcamiento sin alternativas para los vecinos”. En este sentido, las asociaciones vecinales clamaron también por “la escasez de aparcamiento privado o parkings públicos en ambos barrios”. Por otro lado, las directivas vecinales de El Coto y Ceares incidieron en la “imposibilidad de tener dos tarjetas para la zona de estacionamiento regulado en una misma familia”. Cabe destacar que de igual modo celebraron “de forma parcial” la “ampliación del carril bici sin eliminar aparcamiento, salvo en la avenida Pablo Iglesias”. “La asociación vecinal El Coto y ‘Esto ye Ciares’ no se oponen a que Gijón desarrolle políticas medioambientales. Las dudas surgen cuando no vemos cuáles de nuestras calles abrazarán estas medidas”, aseguraron ambas organizaciones vecinales.

Por otro lado, Víctor Díaz, representante de la asociación de vecinos de Ceares, sostuvo que “de continuar el desvío de vehículos de La Arena y Viesques a través de El Coto y Ceares”, así como que la ampliación de la zona azul siga dentro del Plan de Movilidad, no le cabe “ninguna duda” de que se producirán movilizaciones vecinales. De hecho, explica, el barrio de El Llano se unirá próximamente al tejido asociativo de El Coto y Ceares.

Desde ambas asociaciones de vecinos aseguran haber apreciado cómo en otras ciudades se han desarrollado iniciativas que restringen el uso del vehículo particular, potenciando así el transporte público mediante la construcción de vías exclusivas para vehículos no contaminantes como bicicletas o patinetes eléctricos, entre otros. También lo han notado en Gijón, donde “hasta el momento las medidas relacionadas con la movilidad parecían localizadas en zonas muy concretas”. Sin embargo, se ejecutarán varios trabajos que les afectarán directamente: habilitación de un carril bus, doble sentido de circulación, restricciones de aparcamiento y construcción de un carril bici en la avenida de Pablo Iglesias; construcción de un carril bici unidireccional en la calle Ramón y Cajal; supresión de un carril de circulación, ampliación de aceras y construcción de un carril bici en las calles Balmes y Cienfuegos; eliminación de un carril de circulación y la construcción de un carril bici en la calle Feijoo; y la ampliación de la zona azul a una veintena de calles.

Plazo de alegaciones

Por otro lado, con la reactivación ayer de la Sede Electrónica del Ayuntamiento tras el “hackeo” se abrió también el periodo de alegaciones al Plan de Movilidad, que permanecerá disponible hasta el próximo 18 de julio. Asimismo, todo el que desee consultar el proyecto de forma presencial podrá hacerlo en el edificio de atención ciudadana de la Antigua Pescadería.