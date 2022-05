“Santurio es un sitio muy apetecible para vivir, pero necesitamos internet”

José Luis Pérez lleva ya dos décadas al frente de la asociación vecinal “San Jorge” de Santuario. El pasado domingo logró renovar el cargo, donde seguirá cuatro años más, con el apoyo de todos sus vecinos. Aunque confía en que pronte aparezca un relevo. La conectividad a internet, como reclamo para atraer a gente joven, la lucha para que desaparezca el abandono de la zona rural, o la posibilidad de optar de nuevo a ser “Pueblo Ejemplar Asturiano” son algunas de sus preocupaciones.

–Sigue al frente de los vecinos de Santurio. ¿Cómo afronta la nueva etapa?

–Llevo veinte años. No había otra candidatura. Y era la forma de que esto no desapareciese. Hemos renovado parte de la directiva, con tres nuevos vocales. Espero que haya un relevo antes de que acabe esta etapa. Tengo ya 72 años, llevo aquí ya mucho tiempo, y al final hace falta gente joven que tome el relevo, porque no creo que aguante los cuatro años. Hay vecinos nuevos, que por estatutos tienen que estar más de un año de socio para poder presentarse.

–Continúe.

–Espero que alguien acabe dando en algún momento ese paso. Sería algo bueno para la parroquia. Como hice en su día yo, que vine desde el otro extremo de la ciudad a vivir aquí.

–¿Cuál es la situación actual de la parroquia?

–Ahora mismo hay 120 casas. Somos más de 300 vecinos. Ha venido a vivir gente joven, y eso es bueno para la parroquia, que rejuvenezca. Santurio es un sitio apetecible para vivir. Después de la pandemia del covid se ha venido mucha gente que busca tranquilidad como la que tenemos en Santurio. Pero es cierto que también se necesita una buena conexión a internet para teletrabajar. Y también es necesario para el resto de los vecinos, hasta para la asociación, para poder hacer las gestiones.

–¿Cuándo tendrán esa conexión a internet que llevan años demandando?

–Debería tenerla desde hace un año, que fue cuando se produjo la adjudicación pública para el despliegue de la banda ancha. Pero sigue parado. Así que lo hemos agilizado por nuestra cuenta con una compañía privada para que empiece a hacerlo a partir del próximo mes, y esperemos que así sea. Es algo muy necesario para pelear contra el abandono de la zona rural.

–¿En qué otros aspectos se refleja esa dejadez que denuncian que sufre Santurio?

–Como toda la zona rural, estamos siempre con problemas de limpieza, desbroce de caminos y mantenimiento. Es algo muy necesario que hay que reclamar siempre.

–¿Qué más retos tiene para esta nueva etapa?

–La movilidad. Al final, muchos vecinos somos mayores, y para bajar al centro lo hacemos en coche, muchos de ellos son vehículos antiguos y tienen restricciones para aparcar. Y no lo van a cambiar para los años que les puedan quedar de conducir. Es un tema que preocupa, y así lo manifestaron todos los vecinos en la asamblea del pasado domingo.

–¿Volverán a presentar su candidatura a “Pueblo Ejemplar Asturiano”?

–Lo trataremos en la próxima asamblea. En esta era uno de los temas que llevábamos, lo de volver a repetir e intentarlo, pero lo concretaremos con los vecinos en el próximo encuentro.