El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ratificó ayer en el Senado la decisión del Gobierno de seguir adelante con la fusión de las comandancias de la Guardia Civil de Gijón y de Oviedo, una vez que se subsanen los defectos de forma que llevaron a que el Tribunal Supremo declarara nulo el acuerdo de fusión de ambas comandancias asturianas, adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto. Pérez, magistrado de profesión, señaló que el fallo sólo apreció defectos de forma, interpretación que le afeó la senadora del PP Mercedes Fernández, quien apuntó que la sentencia se pronunció en contra de la fusión por cuestiones de fondo. La parlamentaria interpeló a Pérez en la Comisión de Interior de la Cámara Alta.

Fernández reprochó que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos “no solamente no nos dan cosas”, citando que la alta velocidad ferroviaria no ha llegado a Asturias, “sino que nos las quitan”, con la eliminación de la comandancia gijonesa. La senadora instó al representante del Gobierno central a que “rectifique” su decisión inicial y mantengan la actual estructura de la Guardia Civil en Asturias, trasladándole esa petición al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. De no hacerlo, se producirá “un recorte de efectivos y de prestaciones” de la Guardia Civil en Asturias, perjudicando a los ciudadanos, en palabras de la parlamentaria. “Dejen las cosas como estaban, que estaban bien hechas y bien estructuradas”, recalcó.

Una petición que cayó en saco roto. El Secretario de Estado indicó que no comparte la sentencia, aunque la acata, y que “la manera de acatarla será cumplir con esta exigencia formal que nos determinaron (en referencia a la consulta preceptiva al Consejo de la Guardia Civil) y una vez que esté listo el acuerdo se volverá a presentar a Consejo de Ministros si así lo acabamos estimando”. “Recalcar que no se van a perder efectivos con esta reorganización estructural y territorial, no se van a perder medios personales ni materiales, las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan en su senda de crecimiento en todas las comunidades, incluida Asturias”, indicó.

Rafael Pérez quiso también “puntualizar” que con el decreto de agosto ni la Comandancia de Gijón ni la de Oviedo se suprimían, “sino que se fusionan ambas en una”. “Se conservarán en adelante todos los medios materiales y personales de las dos y esta fusión se traducía en una mejora en la operatividad, evitábamos duplicidades en algunas unidades y se traducía en un mejor servicio a la ciudadanía”, aseveró el alto cargo del Ministerio del Interior.