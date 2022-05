El riesgo de ir a clase en Monteana: así es el recorrido de los niños del colegio rural para coger el autobús

Hace un mes que Tamara Robles recibió el aviso del cambio de ubicación de la parada en la que su hija de 5 años, Ariadna Junquera, coge a diario el autobús para llegar al colegio público Montiana. A escasas semanas de que termine el curso, esta modificación trastocó todos sus planes: no solo por un aumento de la distancia sino también por la peligrosidad del punto elegido. “Tenemos que bajar hasta una carretera en la que la visibilidad es reducida y los coches pasan a toda velocidad. Es un peligro”, clama esta vecina de Serín, que ayer acompañó a LA NUEVA ESPAÑA en el recorrido que ella y su hija hacen a diario para llegar al transporte escolar: “De seguir así, habrá movilizaciones”. Es solo una de los menores afectados.

El microbús que realiza la ruta es uno de los dos vehículos que trasladan a un puñado de alumnos del centro desde sus casas hasta la entrada del colegio, donde están matriculados niños de las parroquias de Serín, San Andrés, Poago, Veriña y Monteana. El primero es frecuentado por hasta 14 estudiantes y cuenta con cinco paradas. El segundo hace cuatro paradas (Villar, El Cantu la Parada, El Gallinal y Romay), para que en cada una se suba un estudiante.

Hasta ahora, a la pequeña la recogían junto a una senda peatonal cerca de su casa. Pero desde el cambio de ruta del autobús –dependiente del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA)–, madre e hija tienen que caminar medio kilómetro por un camino para desembocar en la carretera AS-325, lugar donde ahora esperan el autocar. Incluso, asegura Tamara Robles sin dar crédito, “hay inspectores del CTA siguiendo al autobús por si para más cerca a dejar a los niños”. Esta situación ha desembocado, explica la madre, en “una tensión constante entre el CTA y Autocares Mariano”, la empresa encargada del servicio.

Ariadna Junquera, al igual que el resto de sus compañeros del colegio Montiana, entra a clase a las 9.00 horas. Para llegar a tiempo se levanta de la cama a las 7.30 y sale de casa, rumbo al autobús, en torno a las 8.15. Según explica Robles, tienen que estar en el arcén de la vía a las 8.30 horas, ya que “el autobús lo mismo para a esa hora como a menos cuarto”. Esta espera en condiciones de inseguridad por el tráfico junto a su hija enfada a la madre: “Dicen que no pueden estar parados porque en medio de la carretera es peligroso. Por eso, si no estamos se va sin la niña. O sea, es peligroso para que pare el autobús, pero no para que una niña de 5 años esté quince minutos esperando en el arcén”, cuenta.

Foro reclama apoyo

Esta situación empujó ayer al grupo municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón a pedir al gobierno local que inste al CTA a que restituya las paradas escolares en la zona rural. “Si no damos ese apoyo necesario a los gijoneses de las parroquias rurales, colegios como el de Montiana pasarán a la historia”, aseguró el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador. “Curso tras curso, el CTA intenta dejar de dar servicios con el fin, por ejemplo, de utilizar un bus con menos plazas bajo el argumento de que le surgió otra necesidad u otros criterios peregrinos; con lo que así, de forma repentina, el autobús pasa de largo y no te recoge en la parada”.