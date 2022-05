“La Alcaldesa antepone los intereses del PSOE a los de Gijón; trabaja para Madrid, no para la ciudad”

Tras cuatro años como edil de Festejos y Deporte durante el gobierno de Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985) lleva tres de portavoz, “liderando la oposición”, según defiende, y se ve con fuerzas para encabezar la lista de Foro a las próximas elecciones municipales.

–Denuncia el PP que el resto de partidos de derecha buscan desestabilizarles porque los ven fuertes. ¿Se da por aludido?

–Si tuviera que utilizar un adjetivo para describir la labor que está llevando a cabo el PP desde la oposición, fuerte nunca sería la palabra. Basta con un ejemplo: el PP votó a favor del protocolo del plan de vías, que probablemente sea la actuación más reprochable de la Alcaldesa este mandato. Lo que le pedimos al PP es que centre los esfuerzos en combatir las políticas socialistas que están perjudicando mucho a la ciudad. Que olviden la demagogia y los personalismos. Si abandonan esa senda, encontrarán en Foro un partido con el que dialogar.

–No parece que las relaciones entre Foro y el PP sean la mejor manera de cambiar el gobierno.

–Nosotros estaremos siempre apoyando un cambio de gobierno en Gijón. Y, para ello, no caeremos en discursos que nuestra fuerza política nunca representó cuando fue gobierno ni tampoco ahora en la oposición.

–¿Por ejemplo?

–Las recetas económicas que ese supuesto gurú del PP (José María Rotellar) vino a anunciar recientemente a Gijón. Foro fue capaz de aliviar la presión fiscal de los gijoneses y prestar unos servicios públicos de calidad, que además de mejorar, ahorraron mucho dinero a los gijoneses. Nunca estaremos detrás de una operación para externalizar o privatizar algunos servicios públicos. Nos preocupa que el PP venga ahora con esos discursos.

–En esa conferencia de José María Rotellar en Gijón, entre el público, había muchas caras que ocuparon cargos en Foro. ¿Han vuelto sus afiliados al PP?

–No nos consta. Lejos de tener una merma de militantes, estamos recibiendo mes a mes muchas solicitudes a afiliación. El primer trasvase que pudo haber de Foro al PP fue hace muchísimos años, a raíz de decisiones que provocaron que Asturias no tuviera un gobierno fuerte de centro-derecha. Pero no es algo que haya ocurrido después de 2019.

–¿Romper con Francisco Álvarez Cascos, fundador de Foro, no les ha supuesto perder afiliados?

–No. Hubo bajas de afiliación, como también hubo altas. No fue algo significativo, sino residual.

–¿Cómo afrontan el último año de mandato?

–En un estado de salud inmejorable. Después de las elecciones de 2019, cuando recibimos un fuerte batacazo y se llegó a decir que estábamos amortizados, nuestra tendencia ha sido la contraria. Si hoy hubiera elecciones, mejoraríamos notablemente los resultados, como dicen absolutamente todos los sondeos. Si algo ha logrado Foro en estos tres años es que, a pesar de que las urnas no nos posicionaron como el principal partido de la oposición, la acción política sí nos sitúa en ese lugar, como reconoce la sociedad gijonesa de forma unánime.

–Una de sus batallas contra el gobierno local está en todas las cuestiones de movilidad.

–Nosotros hicimos peatonalizaciones, pero las hicimos bien. Teníamos un proyecto para el Muro que no pudimos llevar a cabo porque no había una mayoría, pero era el proyecto que Gijón necesita y no lo que sufrimos ahora. De hecho, nos han tumbado una propuesta plenaria sobre la ORA que exigía retratar a los partidos del gobierno local.

–¿Por qué?

–Aunque el plan de movilidad dice cuántas plazas de la ORA habrá y el momento en que se implantarán, la Alcaldesa defiende que no se va a ejecutar, y su socio Aurelio Martín dice una especie de sí, pero que eximirá del pago en algunos casos... Cosa que creemos inconstitucional. Al final, el gobierno ha utilizado una artimaña para sustraer esa proposición del próximo Pleno. Aumentar más de un 100% las plazas de la ORA es inaceptable. Censuramos que se impida este debate. El gobierno local llevó una propuesta sobre armas nucleares, pero no admite hablar de la ORA. Dice mucho de ellos.

–¿Pero eso no lo decide la secretaria municipal?

–El gobierno local, oído lo que argumenta la secretaria general, decide que no se pueda tratar como proposición, que como mucho sea un ruego. Así que no entran en juego los 27 concejales, por lo que una mayoría no puede revocar una decisión del gobierno. Es su responsabilidad.

–Para Naval Gijón siguen pidiendo un espacio de economía azul. ¿No hay vuelta atrás?

–Estamos satisfechos con la sentencia que obliga a ello. Cuando un Plan General de Ordenación se negocia, como es el caso, se hace de manera consensuada y, en caso de litigio, la Justicia te da la razón. Cuando se gobierna de espaldas a la ciudadanía, con algún otro tipo de interés al final, se choca con la Justicia. Justo lo que le ha pasado varias veces al PSOE.

–¿Por qué fue tan duro con la visita a Gijón de la Ministra de Transportes para firmar el protocolo del plan de vías?

–Porque ha empeorado nuestro pésimo pronóstico, que era volver a la casilla de salida. Este nuevo protocolo, apoyado por el PP, no es más que un abrazo en una foto de tres políticos, sin peso jurídico. La Alcaldesa no ha conseguido nada y dejará Gijón peor de cómo lo encontró.

–¿Confía en que este mandato se desbloquee el vial de Jove?

–Cuando llevamos quince y veinte años de retraso en algunas infraestructuras que dependen del Gobierno central y viene un ministro a la ciudad a hacer un anuncio sin plazos, ya se sabe que estamos ante una tomadura de pelo. Estamos hartos de promesas incumplidas.

–¿Lo ve una tónica general?

–Es la sensación que tengo desde antes de estos tres años. Se minimizó cuando, en el Congreso, el diputado de Foro decantaba si España tenía un presupuesto o no cuando gobernaba el PP. Es importante un partido como Foro. Y cuando los gijoneses voten pensarán en clave local, porque no hay gijonés que no se haya dado cuenta de que su Alcaldesa trabaja para Madrid y no para la ciudad.

–¿Quiere decir que la Alcaldesa antepone los interés del PSOE a los de Gijón?

–Por supuesto que sí. La Alcaldesa intenta convencer a los gijoneses de que lo que dice Madrid es lo correcto, cuando lo normal sería ir de Gijón a Madrid a pelear.

–¿Le preocupan los efectos del hackeo al Ayuntamiento?

–Siempre hemos criticado el enorme colapso en la tramitación de licencias. El hackeo lo ha agravado.

–Sobre la mesa está la opción de celebrar en Gijón el torneo de tenis de Moscú. Con Foro se hizo la semifinal de la Copa Davis y las cuentas no cuadraron.

–Gijón debe ser una sede de eventos internacionales. Tanto deportivos como musicales. Nosotros lo conseguimos, pero a este gobierno local no se le conoce ninguna iniciativa. La Davis, si lo analizamos con rigor, supuso una inversión, más allá de los números. Pero estamos convencidos de que celebrar en Gijón una semifinal de la Davis entre España y EE UU vista por millones de personas fue algo positivo. Creemos que el Ayuntamiento debe ponerse las pilas y estudiar lo del torneo con seriedad.