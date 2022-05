La Alcaldesa asume que el Muro volverá al doble sentido: “El fallo se cumplirá y punto”

“Las sentencias y autos de un juzgado están para cumplirlos. No hay nada más que decir. Somos una administración cumplidora con sus responsabilidades y con el orden establecido. Se ejecutará, y punto”. Así, escueta y sin entrar en valoraciones, anunció ayer la alcaldesa, Ana González, su compromiso de devolver al Muro el doble sentido de circulación de acuerdo al auto que fuerza la ejecución de la sentencia que declaró ilegal el “cascayu” hace mes y medio (recurrida por el Consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias). Para que el gobierno local acate esta orden, no obstante, la asociación demandante Stop Muro debe presentar un aval –solicitado por el propio Ayuntamiento como garantía en caso de que el TSJA anule el fallo– de 47.958 euros. “Llevamos peleando todo este tiempo gracias a pequeñas donaciones, pero se gastaron ya en abogados y peritos. Tenemos que empezar desde de cero. Va a ser muy difícil reunir todo ese dinero”, reconoció ayer Manuel Robledo, presidente del colectivo, que estudia ahora lanzar algún tipo de campaña pública para reunir los fondos.

El auto judicial pilló por sorpresa este jueves a la asociación demandante, que se reunió ayer de urgencia en Somió. “De momento, estamos informando a la gente. El lunes nos reuniremos bien, con abogados y más socios, para ver qué hacer. Nuestra intención es ir a por todas”, aseveró el presidente. Robledo entiende que, ante esta segunda victoria judicial, “ya es hora” de que partidos políticos y asociaciones vecinales “den la cara”. “La oposición, todos los grupos que no están de acuerdo con esto, tienen que tomar medidas. ¿Para qué tenemos representantes políticos si no se involucran? No puede ser que esto del Muro lo esté parando una asociación sin ánimo de lucro, solos no podemos”, valora el presidente, que asegura que, salvo la alianza del PSOE e Izquierda Unida en el gobierno local, “ningún partido está del todo de acuerdo con cómo se han hecho las cosas por la falta de consenso”. Espera que también los grupos vecinales ayuden en la campaña y que se involucren, incluso, económicamente. “Pero hay asociaciones que no funcionan. Lo que han hecho en La Arena con el tráfico, por ejemplo, es terrible”, opinó.

Esta petición de ayuda a grupos vecinales es un guante que ya recoge Miguel Llanos, líder de “Les Caseríes”, de la zona rural. “Siempre hemos defendido la doble circulación. Hace dos semanas, tras la última reunión con Stop Muro, se trasladó a las asociaciones las vías para ayudar económicamente. Cada una puede aportar lo que considere”, concretó. Para Llanos, hasta que el TSJA dicte sentencia, el plan definitivo del Muro debe aplazarse. “Si ya ahora estamos así por una obra sencilla, sería tremendo tener que deshacer una inversión millonaria”, aseveró Llanos, que cree que el “cascayu” está “infrautilizado al máximo”. Por su parte, Tita Caravera, líder de los vecinos de La Arena, insiste en que su colectivo “siempre ha visto con buenos ojos un Muro con un único carril y más peatonalizado”. “Nos vamos enterando de este proceso judicial por la prensa. Lo normal hubiese sido que nos hubiésemos reunido con Stop Muro, pero nunca han tenido interés”, aseguró.

Stop Muro iniciará ahora la que Robledo reconoce que será su campaña más ambiciosa. “Va a ser muy difícil, pero nuestras cuentas son transparentes y desde hace unos días estamos recibiendo más donativos. Nos para la gente por la calle”, dijo ayer el presidente. Y añadió: “El gobierno local debería darse cuenta de que tiene que hablar con la oposición, ponerse de acuerdo, y no empecinarse en esto. En el Muro pueden convivir coches y peatones. Mucha gente piensa como nosotros”.

La Cámara, a favor

La Cámara de Comercio de Gijón, por otro lado, señaló ayer que su criterio siempre ha sido apostar por un Muro en doble sentido, una opción “compatible con peatones y usos hosteleros” y que mantendría el paseo como “ronda norte que vertebra Gijón de este a oeste”. Lo que dictan ahora los tribunales es que se debe ejecutar provisionalmente la sentencia del juzgado contencioso-administrativo que falló el pasado marzo que el “cascayu”, creado en verano de 2020, no era una obra necesaria por la pandemia y que no nació con carácter provisional. La decisión está recurrida ante el TSJA y no afecta a la reforma definitiva del Muro, ahora en fase de anteproyecto y valorada en 15,8 millones, que deja el paseo con un único vial de servicio.

