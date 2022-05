El centro de salud de Montevil tendrá un ecógrafo y hará analíticas de urgencia

El centro de salud de Roces-Montevil, que comenzará a abrir por las tardes de 15.00 a 20.00 horas para usuarios sin cita, tendrá un celador y se dotará de un ecógrafo y de aparataje de química seca, lo que le permitirá realizar algunas analíticas de urgencia sin derivar al paciente al hospital. El complejo está en obras desde el pasado martes y transformará parte de su planta baja para habilitar espacios de triaje, dos consultas médicas y de enfermería, así como áreas de observación, extracciones y urgencias. Su apertura como punto de atención continuada a partir del día 27, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, supone cumplir con la primera medida del plan del Sespa para remodelar los centros de la ciudad, que deja ahora otra pendiente: habilitar en toda la red de atención primaria la posibilidad de realizar consultas por la tarde a crónicos. Un servicio que ahora ya se realiza puntualmente y de forma telefónica y que se hará en parte de forma presencial, según la demanda, después el verano, pero que dependerá siempre de que lo médicos pidan realizarlas. “Tienen que ser voluntarias para respetar las jornadas laborales de los profesionales”, aclaró ayer Óscar Veiras, director de Salud Pública del área sanitaria V de Gijón.

El grueso de la obra en Montevil, explica Veiras, se espera que quede listo para el día 27, aunque parte de la remodelación y sus equipamientos se irán adaptando en las próximas semanas para ver si lo diseñado se ajusta al flujo de demanda y la comodidad de los propios profesionales, que recibirán cursos de formación de ecografía y analíticas de química seca. El complejo contará por las tardes con dos médicos y dos enfermeras para evitar el denominado “síndrome de centro vacío”, que es cuando los centros con un único equipo sanitario se quedan sin personal ante una urgencia en domicilio. Esta dinámica fue, de hecho, lo que motivó a suprimir el modelo anterior a la pandemia, cuando en la ciudad abrían cuatro centros en horario ininterrumpido y otros siete de 15.00 a 20.00, la mayoría de estos últimos, con un solo médico. Ahora la ciudad se queda con los mismos cuatro centros que abren también de noche –La Calzada, Puerta de la Villa, El Llano y Parque-Somió– y solo Montevil abrirá únicamente de tarde, agrupándose así al personal.

A la parte trasera del centro, además, se trasladará la UVI-Móvil secundaria que tiene Gijón –destinada en general a traslados hospitalarios– y que hasta ahora se aparcaba junto a la UVI-Móvil principal –la que se activa ante emergencias– en el centro de especialidades de Pumarín. “A partir de las nueve de la noche funciona como ‘beta’ (ambulancia básica), y nos parece interesante probar a ubicarla en una zona que concentra bastante población”, justifica Veiras, que garantiza que Montevil seguirá abierto pese a que se avecina un verano “complicado” por falta de personal. “La situación es la que es. Podría ser mejor, pero es la que tenemos. El compromiso era mejorar el modelo que teníamos antes”, señaló.

Las consultas a crónicos por las tardes, la medida que encalló las negociaciones con los vecinos –que piden que se abran al resto de pacientes y que se habiliten en todos los centros y varias veces por semana–, se retomará tras el verano. “Ahora mismo se hacen, pero es verdad que de manera telefónica principalmente. En verano se harán también para que las demoras no se disparen. Tras el verano veremos si el modelo va a ser presencial o mixto, pero dependerá de la demanda”, comentó el responsable, que explica que la idea ”no se descarta”, pero que dependerá siempre de que la voluntariedad de los médicos y que el plan busca garantizar la atención a crónicos. “Por eso queremos llamarles nosotros, porque hay gente que no lo hace por no molestar. Habrá centros que por su perfil de pacientes se orientarán más a lo presencial y otros a lo telefónico. Los médicos lo pedirán en función de lo que pidan sus pacientes”, sentenció.