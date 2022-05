Stop Muro venderá lotería de Navidad para sufragar el aval

Además de las aportaciones de vecinos que ya está recibiendo Stop Muro para conseguir el aval de 47.958 euros que le exige el juez para ejecutar la sentencia del “cascayu”, la asociación también va a comenzar a vender lotería de Navidad para acelerar la obtención de esos fondos. Serán papeletas de 20 euros de las que se jugarán 5 y se aportarán 15 a la causa, según explicó ayer el presidente de Stop Muro, Manuel Robledo, quien indicó que ese dinero se devolvería a los que compren las papeletas en el caso de que el TSJA ratifique la sentencia y el juzgado devuelva el aval. Respecto a otras aportaciones, si al final sobra dinero, la asociación prevé, por estatutos, donarlas a la Cocina Económica.

Robledo señaló al mediodía de ayer que tras la decisión del juez de pedirles un aval, la asociación ya había recibido aportaciones ciudadanas por “3.000 euros o así”. El presidente de Stop Muro agradeció el apoyo del PP, que inició una colecta en la calle para apoyar al colectivo. Robledo anunció que Foro Asturias, Vox y Ciudadanos “van a colaborar también”. “Los únicos con los que no contamos con seguridad van a ser el PSOE e IU porque es cosa curiosa, los de Podemos, aunque se abstuvieron, en las conversaciones que tuvimos con su portavoz, Laura Tuero, siempre nos manifestó que no estaba de acuerdo con cómo se estaba haciendo el cierre del Muro”, indicó. “Pero claro, por razones ideológicas no podía votar en contra”, añadió. El presidente de Stop Muro acusó al gobierno local de enfrentar a los vecinos de unos barrios con otros con la restricción del tráfico en el Muro. También apuntó que no tienen preferencia por cómo decida el Ayuntamiento recuperar ahora el doble sentido de circulación.

Preguntado sobre si prevén impugnar el proyecto de reforma definitiva del Muro, que dejaría sólo un carril de servicio, indicó que eso lo deberá decidir la directiva de la asociación. En todo caso indicó que “si hay que seguir y hay quien nos apoya, seguiremos”. “Pero yo creo que ya el esfuerzo que estamos haciendo nos va a dejar exhaustos”, aseveró, instando a que sea la oposición municipal la que bloquee el proyecto.

El presidente del PP de Gijón, Pablo González, opinó que “no tiene un pase” obligar a los vecinos a depositar un aval, en vez de ejecutar la sentencia de motu propio el Ayuntamiento. Los populares, que seguirán hoy con la colecta en el rastro, consideran que Stop Muro “defiende los intereses de la mayoría de Gijón y de la libertad de los gijoneses”. “Por eso, estamos con ellos”, añadió González.