“Si me he equivocado en mi manera de expresarme, pido perdón. Para mi la violación de una mujer es un delito terrible”. Eladio de la Concha, portavoz de Vox, utilizaba uno de sus turnos de participación en el Pleno para dar esta explicación ante el revuelo generado por su intervención previa en el debate sobre la elaboración de un mapa del miedo en Gijón. Vox había enmendado la iniciativa de Ciudadanos para eliminar a las asociaciones de mujeres de los colectivos concretos a los que había que consultar los sitios mal iluminados de la ciudad y que generan inseguridad.

Para explicar que no había diferencias entre los problemas de seguridad que sufren hombres y mujeres lo ejemplificó con la comparación entre un hombre al que roban una cartera y una mujer de la que se abusa sexualmente. Ya en ese mismo instante se habían oído los comentarios críticos de la Alcaldesa, la socialista Ana González, fuera de micrófono, sobre la comparación. A ellas hicieran referencias otras concejales en sus turnos. Laura Tuero, de Podemos, con mayor énfasis.

De la Concha, ha lamentado que se malinterpretada sus palabras y ha dejado claro que él está a favor de promover lugares seguros pero para todos, no solo para las mujeres. Ha defendido que, para él, es tan grave un asesinato a un hombre como a una mujer, por lo que ha reconocido que si bien se pudo equivocar al expresarse, no en el fondo de la postura de su grupo municipal. De la Concha ha querido ofrecer datos que, según él, ponen de manifiesto que los hombres son víctimas de homicidios en mayor porcentaje que las mujeres, a lo que la alcaldesa le ha insistido en que ese no era el tema del debate plenario en ese momento.

Con un “no vale todo”, el líder de Vox, acusó al gobierno, y más en concreto a la Alcaldesa, de acusarle en este Pleno de no defender a las mujeres como le había acusado en el Pleno de hace unas semanas de haberse paseado por Gijón contagiado de covid y sin protección. Algo que aseguró que no era verdad. A su no vale todo, contestó la Alcaldesa con un “Eso mismo pensamos los demás”, le ha replicado la alcaldesa.