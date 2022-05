El Pleno apoya el proyecto de Quirón por su capacidad de inversión y generación de empleo para Gijón

Los tres concejales de Podemos-Equo Xixón se han quedado solos en el Pleno defendiendo una iniciativa plenaria de apoyo a la sanidad pública en Gijón que incluía el rechazo político al plan que la firma Quirón ha planteado para ubicar en Nuevo Gijón un centro hospitalario. Un proyecto con una inversión de 40 millones y que generará alrededor de 300 empleos. La negativa del grupo que lidera Laura Tuero a que la propuesta se votara por puntos –lo que favorecía que salieran adelante aquellos referidos al compromiso con la ampliación del hospital de Cabueñes y los centros previstos en La Camocha y Nuevo Roces–conllevó el voto negativo del PSOE y todos los partidos del centro derecha local. IU optó por la abstención en la segunda de las votaciones de este pleno en la que Aurelio Martín no votó en el mismo sentido que sus socios socialistas en el gobierno local. La otra discrepancia fue con la presencia de aviones militares en el festival aéreo. En el asunto sanitario, Martín centró sus temores no en el proyecto concreto de Quirón sino en el impacto a medio y largo plazo de un desequilibrio de recursos que resulte negativo para la sanidad pública.

La concejala de Hacienda, la socialista Marina Pineda, ha recalcado, que al llegar al gobierno se encontraron con fincas ya con licencia de obras en espacios necesarios para ampliar el hospital de Cabueñes. Aunque en ese momento no estaba Quirón en el proceso sino un arquitecto que buscaba socios para un proyecto sanitario. Pineda explicó que la opción de empezar un largo proceso expropiatorio que le hubiera costado al Ayuntamiento pagar una indemnización se cambió por la negociación de una permuta. El proceso que llevó el plan de Quirón a Nuevo Gijón. Pineda ha explicado que eso va a permitir tener unos ingresos adicionales al Ayuntamiento, ya que en Nuevo Gijón el terreno tiene un valor más alto. Ha insistido, por todo ello, en que no entiende que “estrangular” la sanidad privada pueda reforzar a la pública. Para ella, y para el PSOE, Gijón no se puede permitir perder esta oportunidad de inversión y empleo. Además, de un elemento de dinamización de Nuevo Gijón.

La iniciativa de Podemos fue complementada con una intervención de una responsable de la Corriente Sindical de Izquierda.