La unidad de los tres partidos de la izquierda en el salón de plenos –PSOE, Podemos e IU– bloqueó ayer en el Pleno municipal el enésimo intento de Foro de modificar medidas de la ordenanza de movilidad. La pérdida de la votación no fue el único revés para los foristas y los grupos de centro derecha que les dieron su apoyo. También se llevaron una severa crítica de Aurelio Martín. “El problema aquí es que tenemos la derecha más inmovilista y cateta de toda España”, espetó el edil de Movilidad antes de recurrir a ejemplos de Madrid, Barcelona y Oviedo para demostrar que las restricciones que se imponen en Gijón o el desarrollo de las zonas de bajas emisiones suponen cumplir con la legislación vigente a nivel estatal y europeo “y es la política que se hace en Europa, en España y en las ciudades donde ustedes gobiernan”. La alcaldesa, la socialista Ana González, medió en la polémica recordando a Foro que la ordenanza de Movilidad había sido aprobada por 19 de los 27 concejales. “Eso se llama democracia, quizás no entienda el concepto”, le espetó a Pelayo Barcia. Foro no aceptó una enmienda del equipo de gobierno que matizaba las siete medidas motivo de la iniciativa de Barcia. En su enmienda, el gobierno comprometía, y en eso trabaja, en tener operativo antes de tres meses los bonos verde y de transición ecológica justa pactados con Podemos para su aplicación desde Emtusa y que la Empresa Mixta de Tráfico cree un registro para vehículos extranjeros y modifique su sistema actual para que los vehículos históricos puedan estacionar en la zona ORA usando los parquímetros y la aplicación móvil. Para ejecutar esta última medida falta que la entidad gijonesa pueda acceder a la base de datos de referencia de la Dirección General de Tráfico, algo ya solicitado. El gobierno local, además, esta abierto a hacer un estudio que analice el impacto que la prohibición de usar la zona azul para coches sin distintivo ambiental genera en barrios limítrofes como El Natahoyo, Moreda, Polígono, El Llano, El Coto, Las Mestas y El Bibio.