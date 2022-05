Dos detenidos por estafas online y hackeo de cuentas bancarias

Una investigación efectuada por la Policía Nacional de Gijón ha llevado a la detención en Andalucía de dos miembros de un grupo criminal organizado dedicado estafar a través de bancas online, consiguiendo engañar a los clientes de una entidad financiera para que les facilitaran códigos de seguridad y poder hacer transferencias desde las cuentas corrientes de las víctimas hasta otras abiertas con identidades falsas. Constan 15.000 euros estafados a víctimas gijonesas.

La investigación policial se inició el pasado noviembre de 2021 tras varias denuncias de víctimas de lo que se llama “smishing”, que son estafas que, a través de un mensaje SMS, simulan proceder de la entidad bancaria del afectado, le alertan sobre un supuesto bloqueo por fraude en su cuenta bancaria y les instan a acceder a la misma a través de un enlace que viene en el propio mensaje. Una vez que las víctimas pinchan en ese enlace, los hackers se hacen con el control de sus cuentas y de sus datos personales, así que pueden contactar con ellas telefónicamente fingiendo ser su banco y convencerles para que les faciliten sus contraseñas. Explican los agentes que en este tipo de estafas las llamadas a víctimas pretenden también entretenerlas para que no usen su banca online y no se percaten de que se les está realizando cargos no autorizados.

La investigación gijonesa descubrió que gran parte del dinero estafado fue a parar mediante transferencias y pagos por “bizum” a direcciones bancarias abiertas por todo el país a nombre de terceras personas que desconocían que se habían usado sus nombres para abrir esas cuentas. Este uso de direcciones usando identidades falsas, sumado al “entramado de movimientos entre las cuentas”, explica la Policía, dificultó dar con los responsables. Finalmente, los agentes lograron identificar a dos de los integrantes de lo que aseguran que es un grupo criminal organizado y especializado en este tipo de estafas. Uno de ellos es un hombre de 34 años que fue detenido el 6 de mayo en San Fernando (Cádiz). El otro acusado es un hombre de 44 años que fue arrestado el día 13 de este mismo mes en Dos Hermanas (Sevilla). Sobre este último pesaba, además, una orden judicial de búsqueda y captura por otros delitos. Su “misión” dentro de la banda criminal, dicen los agentes, era hacerse con las transferencias ilegales y remitirlas después al núcleo de la organización. Se les acusa de haberse apoderado de 15.000 euros de víctimas gijonesas. La investigación continua abierta.