Un “ñeru” para amamantar sin prisas

Bautizada como “El Ñeru”, el Hospital de Cabueñes acaba de estrenar una pequeña sala en su planta de Ginecología destinada a ayudar y formar a madres que tengan problemas para dar el pecho o, simplemente, busquen un lugar apartado en el complejo para amamantar a su bebé. El centro sanitario gijonés lleva ahora tres años trabajando una guía de buenas prácticas para mejorar su tasa de madres que logran dar el pecho a sus bebés antes de recibir el alta hospitalaria tras dar a luz, una cifra que ya ha subido del 40 al 66 por ciento –incluyendo las que logran una lactancia materna exclusiva y a las que se apoyan en leche de fórmula– y que el personal aspira ahora a mejorar con este nuevo servicio. “Muchas veces las madres que creen no poder dar el pecho lo que necesitan es apoyo, formación y estar tranquilas”, asegura la matrona Nuria Madueño.

La nueva sala aprovechó el espacio de una antigua sala de curas que ya se solía usar como “cobijo” para madres ingresadas que necesitaban un lugar privado en el que aprender a dar el pecho. Explica Madueño que las horas inmediatamente posteriores a dar a luz suelen ser para ellas “muy estresantes”, y que las continuas visitas de familiares y sanitarios acaban por hacerles creer que no puede lactar. Ahora, la nueva sala busca ofrecer a las madres un entorno “menos hospitalario” y sin agobios.

El nuevo espacio lleva unas semanas funcionando y se está viendo “muy útil” para madres que dan a luz en el hospital a niños prematuros, con quienes suele costar más lograr dar el pecho. “Muchas veces es una cuestión de paciencia, vigilar que el niño esté bien colocado y sepa succionar”, razona Madueño, que insiste, no obstante, en que “las madres deben sentirse libres” de decidir si apuestan o no por la lactancia materna, y que seguirá habiendo casos en los que las progenitores, por diversos factores, no logren dar el pecho a sus hijos. “La leche de fórmula hoy en día es también muy buena”, tranquiliza la matrona.

Los sanitarios gijoneses se centrarán en lograr que las madres logren dar a sus niños su primera leche, el llamado calostro. “Es una leche muy especial porque protege al bebé en un momento en el que su sistema inmune está aún sin activar. Disminuye el riesgo de infecciones y su azúcar facilita que el intestino se colonice de bacterias buenas. Es una leche que la madre fabrica específicamente para su niño”, concreta Madueño. “Ya hemos probado esta sala con varios bebés prematuros y todas las mamás hasta ahora están muy contentas con este espacio”, añade Laura García, enfermera del servicio.

La sala, además, atenderá también a mujeres que se encuentren en el hospital por otras consultas y necesiten un lugar reservado para amamantar a sus bebés, y el dispositivo se pondrá en contacto con el banco de leche –con sede en el HUCA– para que las madres puedan recibir y donar algunas dosis. El de Cabueñes es ahora el único hospital de Asturias con este servicio junto al de Valle del Nalón, aunque este último no asume a prematuros. La sala se suma, así, al dormitorio de Neonatología que ofrecía también a las madres un espacio privado para dar el pecho, una habitación que se clausuró por seguridad en pandemia y que, se espera, reabrirá pronto.