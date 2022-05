“Un Muro para las personas”. Así se llama la nueva plataforma online que buscar servir de contrapunto a Stop Muro y visibilizar los apoyos de los gijoneses que sí reivindican el “cascayu”. La iniciativa acaba de concretarse en una página web (www.unmuroparalaspersonas.com) que aún está completándose pero que ya permite a los ciudadanos firmar de forma online su apoyo a la peatonalización del paseo marítimo. La idea comenzó a difundirse ayer y, al cierre de esta edición, ya alcanzaba las 1.000 firmas. “Si el Muro vuelve a abrir al tráfico, sería un claro retroceso que no entendemos en qué beneficiaría a la ciudad”, lamenta el manifiesto de la plataforma, que asegura que aunque la ejecución del “cascayu” era “mejorable”, permitió también que fuese una medida de “bajo coste” y que “ha cumplido su función en tiempo récord”. “Nos une el deseo de una ciudad más agradable, donde los vehículos no sean el centro de la planificación urbana”, recoge el manifiesto. Mientras, Stop Muro asegura tener ya el dinero necesario para pagar a sus abogados, una deuda que aún no habían saldado. Sin embargo, la idea de conseguir los casi 48.000 euros de aval vendiendo lotería con 15 euros de donativo parece ahora “inviable”, porque la ley no permite un margen de beneficio tan alto. Hoy los socios se reunirán para buscar alternativas.