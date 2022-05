La reforma definitiva del Muro se frena hasta la sentencia final del “cascayu”

“Por un lado, está el proceso judicial y, por otro, el anteproyecto de reforma del Muro, que es muy ambicioso con cerca de 16 millones de inversión”, explicó Ron, que asumió que el diseño que ahora se ha puesto sobre la mesa puede sufrir cambios, pero no por el resultado de esa batalla en los juzgados sino porque “es un documento vivo”. “Un documento de trabajo”, añadió. Ron hizo un llamamiento a los grupos de la oposición para que hicieran aportaciones al diseño como están haciendo los colectivos sociales.

Pero por mucho que el edil socialista quiso separar ambas iniciativas, su respuesta no convenció a Ciudadanos. “Suponemos que tendrán varias alternativas porque si el TSJA no les da la razón y hay que volver al doble sentido, el plan de ahora es una entelequia”, aseguró Sarasola para quien es imposible que las obras puedan empezar antes de final de año como plantea el gobierno. El anteproyecto que defiende el gobierno limita el tráfico a un carril de servicio en una sola dirección, en principio. El resto de Cimadevilla al Rinconín es área peatonal, zona verde y espacios estanciales.

Aunque la de Ciudadanos era la única iniciativa plenaria sobre el Muro, el edil forista Pelayo Barcia no desaprovechó la oportunidad de sacar la sentencia del “cascayu” a colación en un debate sobre la ordenanza de movilidad. Barcia colocó su diana en el concejal de Movilidad, Aurelio Martín, a quien pidió que dimitiera. “En la vida hay que saber perder, por lo menos la Alcaldesa ha asumido la sentencia. Usted a lo largo de estos tres años ha demostrado su total incompetencia y ahora la indignidad de no saber perder”, concretó el forista al edil de Izquierda Unida.

La dimisión de Martín no fue la única petición de Barcia. Hubo otra: “Restituyan ya el tráfico en el Muro y déjense de triquiñuelas y subterfugios”. En este sentido, la alcaldesa, Ana González, acompañó su turno de cierre del debate para recordándole a Barcia que “un proceso judicial tiene distintas fases”. “Estamos en una de esas fases, pero esto sigue”, aseveró.

Recogida de firmas online a favor de la peatonalización





“Un Muro para las personas”. Así se llama la nueva plataforma online que buscar servir de contrapunto a Stop Muro y visibilizar los apoyos de los gijoneses que sí reivindican el “cascayu”. La iniciativa acaba de concretarse en una página web (www.unmuroparalaspersonas.com) que aún está completándose pero que ya permite a los ciudadanos firmar de forma online su apoyo a la peatonalización del paseo marítimo. La idea comenzó a difundirse ayer y, al cierre de esta edición, ya alcanzaba las 1.000 firmas. “Si el Muro vuelve a abrir al tráfico, sería un claro retroceso que no entendemos en qué beneficiaría a la ciudad”, lamenta el manifiesto de la plataforma, que asegura que aunque la ejecución del “cascayu” era “mejorable”, permitió también que fuese una medida de “bajo coste” y que “ha cumplido su función en tiempo récord”. “Nos une el deseo de una ciudad más agradable, donde los vehículos no sean el centro de la planificación urbana”, recoge el manifiesto. Mientras, Stop Muro asegura tener ya el dinero necesario para pagar a sus abogados, una deuda que aún no habían saldado. Sin embargo, la idea de conseguir los casi 48.000 euros de aval vendiendo lotería con 15 euros de donativo parece ahora “inviable”, porque la ley no permite un margen de beneficio tan alto. Hoy los socios se reunirán para buscar alternativas.