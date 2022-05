La guía para no perderte ningún concierto de música del verano de Gijón

Gijón recuperará la intensidad musical previa a la pandemia. Con la programación de los festivales ya conocida, y a la espera de que se desvelen las actuaciones para la Semana Grande, la ciudad será un hervidero musical, para todos los estilos y públicos. Esta es la guía con las principales actuaciones que no te puedes perder en la ciudad.

Junio

El cierre de la primavera y llegada del verano se presenta con intensidad y sorpresas. Como ver a Bertín Osborne el 18 de junio en el teatro de La Laboral con su gira “40 años son pocos”. O a Miguel Poveda presentando su último trabajo “Diverso” en el mismo escenario el día 24. No se quedarán tampoco atrás las salas de conciertos, que acercan propuestas interesantes. En la Sala Albéniz, el día 11, habrá un concierto de “Tributo a Cher”. Y en la Sala Acapulco estará Álvaro de Luna el día 11 y “El chaval de la bachata” el 25.

Festival Metrópoli

Entre el 1 y el 10 de julio, de nuevo en el recinto ferial Luis Adaro, habrá actuaciones diarias, con artistas consagradas y otros que irrumpen con fuerza y que cuentan con muchos adeptos entre el público juvenil. Los conciertos se pueden disfrutar con el precio de la entrada diaria al festival de ocio y entretenimiento.

El viernes 1 de julio actuarán “Ptazeta” y “Bely Basarte”. El 2 será el turno para “Loquillo” y “Rapsusklei”. El 3 se unirán “Bizarrap” y “Quevedo” por un lado, mientras que en otro escenario llevará su música “Go Roneo”. El lunes 4, “Marlón” y “Pol 3.14” serán los protagonistas. La leyenda de Andrés Calamaro regresa a Asturias el día 5, en una jornada en la que estará también “Sexy Zebras” en Metrópoli. “Taburete” el día 6, junto a “Tigre y Diamante” y “Viuda” serán los protagonistas.

Los cántabros de “Rulo y la Contrabanda” se pasarán el día 7, junto a “Delaporte”. Y para los tres últimos días, el siguiente programa: el viernes 8 “Usn Freestyle”, “Dudi” y “M. Ferrero”; el 9 “Beret”, “Las Ninyas del Corro” y “Victxria Txrmenta”; y el 10 “Bresh” y “Brejo”.

Gijón Life

Es una de las citas marcadas en rojo en el calendario. El festival Gijón Life tendrá seis propuestas la segunda quincena de julio, en los conciertos al aire libre en la explanada de Marina Civil. Dos de ellos son muy esperados para los fans. Dani Martín el 29 de julio y Manolo García el 23 de julio, con sus últimos sonidos y los de toda su trayectoria. También con expectación llegarán “Robe” el día 15 y James Blunt el 31. Y los broches los ponen dos tributos, “Mecano Experience” el 17 y “Destripando la historia” el 24.

Tsunami Xixón

La cita más especial para los amantes del rock retoma su formato habitual, de gran festival, en tres días, del 28 al 30 de julio, con un chorreo de actuaciones, a los que se puede acceder mediante un abono. Y volverán a celebrarse de nuevo en La Laboral, tras el frenazo por la pandemia, que redujo los conciertos.

El jueves 28 será el momento de “Dropkick Murphys”, “Lagwagon”, “Circle jerks”, “The Baboon Show”, “Mad Caddies”, “The Flatliners”, “Zea Mays”, “Free City”, “Weak”, “The Rotten Teens”.

Para el viernes 29 saldrán a escena “Ska-p”, “Floggin Molly”, “Pennywise”, “Soziedad Alkoholika”, “Desakato”, “Tropa do Carallo”, “Los Nastyas”, “Medalla”, “Liher”, Serpent” y “Me Fritos and the Gimme Cheetos”. Y ese día, en el Skatepark de Cimadevilla, de forma gratuita, se podrá oír la música de “Main Line 10” y “Los Bárcenas”.

El cierre lo pondrán el sábado 30 “Airbourne”, “Clutch”, “Frank carter and the Rattlesnakes”, “Anti-flag”, “The Inspector Cluzo”, “Escuela de Odio”, “Depresión Sonora”, “Parquesvr”, “Syberia”, “Deleiba”, “Turbofvckers”. Y en la plaza del Ayuntamiento, gratuitos para el público, estarán “Calivvla” e “Ilustres Patilludos”.