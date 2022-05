Mimunt Hamido defiende la igualdad de las mujeres españolas musulmanas

“El velo no forma parte de nuestra cultura, sino de la de los islamistas, de los extremistas, es algo impuesto por ellos. Las mujeres menores no lo deberían llevar en las escuelas o institutos en un país laico, vulnera los derechos humanos de las menores. Obliga a la niña que lo lleva a adoptar unas normas, que no son religiosas, sino ideológicas”. Mimunt Hamido, escritora nacida en Melilla, en una familia de origen marroquí, acaba de publicar el libro “No nos taparán. Islam, velo y patriarcado”, que presentará hoy a las 19.00 horas en la Librería Central.

“Se trata de un alegato por la igualdad de las mujeres españolas de origen musulmán. Sufrimos desprotección”, recalca Hamido, que también participa este sábado en Gijón en unas jornadas sobre “Feminismo y laicidad” en el Hotel Begoña. “Existe una dejadez de las instituciones. Se habla siempre de esa comunidad, de dos millones y pico de personas que viven en España, pero no se tratan nuestros problemas”, lamenta la escritora. ¿Y qué soluciones plantean? “La primera medida es traer un país laico, que se acabe con los concordatos, tanto el del Vaticano como el que se hizo con la comunidad islámica”, cuenta Mimunt Hamido. “Y que haya medidas sociales”, añade la escritora melillense.