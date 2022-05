“No somos raritos, el reglamento se necesita”, dice Asturias Laica

“Parece que somos los raritos de España, y no es así. El reglamento de laicidad parte del mandato constitucional de ser un estado aconfesional. Se trata de ver cómo se convierte eso en normas de conducta y dejar por escrito qué hacer en el Ayuntamiento para que no haya una forma de ideología dominante, es casi una necesidad”. Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, volvió a reivindicar ayer la idoneidad de sacar adelante el reglamento de laicidad del Ayuntamiento de Gijón.

Uno de los compromisos políticos de PSOE e IU que aparecen en el pacto de gobierno que firmaron en 2019. Y uno de los elementos que más polémica ha generado tanto a nivel político, dentro de la Casa Consistorial, como a nivel ciudadano.

Pese que ha pasado ya más de un año desde que se abriera la consulta popular online previa a la presentación del documento para su tramitación, Fernández dio un voto de confianza a la Alcaldía en este asunto. “La última vez que hablé con la Alcaldesa me dijo que estaba en estudio y yo confío, hasta ahora lo que ha dicho lo ha cumplido”, indicó Fernández aunque sin exigir la urgencia de ese cumplimiento. Entre otras cosas porque, “lo que debe ser producto de una reflexión seria no es algo propio de agosto. Que no salga luego ningún malintencionado diciendo que esto se hace cuando están de vacaciones”.

La Alcaldesa, la socialista Ana González, será, precisamente, la encargada de abrir la jornada que sobre “Laicismo y feminismo” se celebra este sábado en Gijón bajo la organización de Asturias Laica en representación de Europa Laica. Este encuentro, que reunirá a un centenar de participantes, tenía que haberse celebrado en 2020. La pandemia lo impidió. La elección de Gijón para acoger el encuentro, confesó Fernández, tuvo que ver con “la fama que tiene Asturias de tener un movimiento feminista poderoso”.

El reto es reforzar vínculos entre ambos movimientos, laicismo y feminismo, y reflexionar sobre la educación como espacio de trabajo conjunto. Entre las ponentes más destacadas están Nieves Montesinos, fundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional, la escritora Mimunt Hamido y Rosa Canyadell, fundadora del seminario Ítaca de Educación Crítica. “Queremos que esta jornada sea la simiente de algo, entendernos más respetando cada uno el campo del otro”, fijó Fernández.