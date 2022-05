Cimadevilla recuperará sus fiestas y la ofrenda a Fleming este verano

Este año, sí. Cimadevilla lo tiene todo listo para recuperar sus fiestas vecinales, una de las más populares de todo el verano gijonés. La comisión de festejos del barrio ya ha solicitado al Ayuntamiento la subvención y ahora se negocia con el gobierno local como encajar unas celebraciones que coinciden con el festival “Al Resve”, organizado por la Fundación Municipal de Cultura. La idea de los vecinos es volver al formato del 2018, que fue la última edición de estas celebraciones, y tratar de mejorarlo. Se quiere recuperar el tradicional homenaje a Fleming, la cucaña y hasta se baraja realizar una comida en la calle, que, en este caso, está moviendo la asociación de vecinos “Gigia”.

Los contactos entre el Ayuntamiento y la comisión de festejos del barrio se han producido a lo largo de los últimos días. Las fiestas de Cimadevilla son especiales no solo porque son las del casco histórico, sino porque tienen lugar el segundo y tercer fin de semana de septiembre (por la Virgen de los Remedios y por la de la Soledad). También porque en el año 2018, la comisión de festejos decidió dejar de organizarlas en señal de protesta por la falta de apoyos del Ayuntamiento. Así, en el año 2019 no hubo celebraciones organizadas por vecinos. Tampoco hubo en 2020 ni en el 2021.

En los dos últimos años la pandemia estuvo detrás de la no celebración de las fiestas de Cimadevilla. De hecho, en el 2021 se hizo un intento por recuperarlas que al final no fructificó. No obstante, coincidiendo por esas mismas fechas en los dos últimos años se ha organizado el festival “Al Resve” con música y actividades en calle. Lo que se negocia ahora es ver cómo encajar lo que quieren hacer los vecinos con ese mismo certamen, en el caso de que el Ayuntamiento decida mantenerlo. La vocación de los vecinos es tratar de volver al formato del 2018 y si es posible tratar de mejorarlo.

Eso quiere decir que volverá la clásica decoración al barrio Alto y también algunos clásicos de estas fechas como son la procesión hasta el parque de Isabel la Católica para homenajear a Fleming, o la cucaña en el puerto deportivo, un evento que concentra a centenares de personas. El resto del programa aún está por definir, pero la asociación de Festejos de Cimadevilla también quiere colaborar con la asociación de vecinos de cara a organizar una comida en la calle que involucre a la mayor parte del barrio, en la que sería una estampa perfecta para despedir el verano. A la espera de resolver el encaje con el gobierno local, este año por fin Cimadevilla volverá a sumarse al amplio calendario de festejos del estío gijonés.