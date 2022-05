El estudio de viento determinará el número de aerogeneradores a instalar en El Musel

El número de aerogeneradores que se instalen en el puerto de El Musel dependerá de los estudios de viento que se completarán dentro de varios meses, análisis que junto a los fondos europeos que se pudieran obtener para el mismo determinarán la viabilidad del proyecto liderado por Enagás. El operador logístico del sistema gasista está estudiando implantar hasta doce aerogeneradores en diques y escolleras de El Musel y la explanada de Aboño, así como en el Alto de Aboño para emplear la electricidad de origen renovable a la producción de hidrógeno verde, tal como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Se trata de uno de los proyectos en los que está inmerso Enagás ligados a la generación de hidrógeno verde y a su almacenamiento. El operador gasista mantiene desde hace tiempo conversaciones con la Autoridad Portuaria de Gijón para instalar en terrenos portuarios un parque eólico de más de 50 megavatios de potencia generados por un número de aerogeneradores que en principio se prevé que oscilaría entre los 9 y los 12.

Cabría la posibilidad de que la colaboración incluyese la constitución de algún tipo de empresa mixta, para que una parte de la energía generada por los aerogeneradores se destinase a consumo interno de la Autoridad Portuaria, entre otras cuestiones para suministrar electricidad durante su estancia en el Puerto a barcos mercantes, evitando así las elevadas emisiones contaminantes que emiten actualmente al utilizar sus motores para generar electricidad. Otros proyectos portuarios para el suministro de electricidad a barcos en el puerto gijonés, están ligados a la instalación de placas fotovoltaicas.

El estudio de vientos en El Musel, previsiblemente tendrá que prolongarse durante bastantes meses para ofrecer resultados fiables. A priori, las condiciones del viento en la zona portuaria no son tan buenas como las que se dan en alta mar frente a las costas del occidente asturiano, donde Enagás y Naturgy plantean un parque eólico marino también para producir hidrógeno en El Musel utilizando la electricidad generada en el mismo. Por otro lado, las condiciones del Puerto también tienen varios factores favorables para la generación eólica como son que el régimen de vientos dominante no suele variar (suroeste en invierno y nordeste en verano), unido a que se podrían aprovechar infraestructuras existentes, como la subestación eléctrica de Aboño y además el hecho de que la hidrólisis para generar hidrógeno se hiciera en El Musel y otra parte de la electricidad se destinase a autoconsumo del Puerto también harían innecesarias nuevas líneas de evacuación de la electricidad generada por esos aerogeneradores.

El objetivo del análisis que está efectuando Enagás es determinar la rentabilidad de la inversión. A la espera de que se concrete en que puntos concretos podría ser viable instalar aerogeneradores, las ubicaciones que se están analizando inicialmente son el Dique Norte de la ampliación de El Musel, en el que irían varias torres, incluyendo el morro del dique; el morro del contradique de la ampliación y entre los duques de alba que hay en la dársena interior de la ampliación.

Al margen de la ampliación portuaria, que al ser la zona exterior del Puerto es la que a priori podría pensarse que reúne mejores condiciones de viento, también se está analizando el emplazamiento de areogeneradores en el morro del dique Príncipe de Asturias (el del muelle de Ebhisa) y en la escollera frontal de la ampliación de la explanada de Aboño. Por último, también se planea instalar varios aerogeneradores en el Alto de Aboño.

Los ecologistas apoyan la apuesta por las energías renovables, sin afección al medio

El portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Ramos, valoró ayer positivamente que se aprovechen espacios portuarios para generar una energía limpia como es la eólica, dado que donde Enagás proyecta implantar esos aerogeneradores “no es una zona de paso de aves y estarán sobre una infraestructura ya construida, no sobre caladeros, además se pueden aprovechar infraestructuras eléctricas como la subestación de Aboño, por lo que lo vemos bien”. Cuestión aparte es si el proyecto puede ser rentable o no, al menos en las dimensiones en las que se plantea. En ese sentido, el portavoz del grupo ecologista señala que el factor clave será “la velocidad y calidad del viento” en cada uno de los emplazamientos que se proponen. En ese sentido, apunta que es posible que en zonas actualmente en el puerto interior, como el dique Príncipe de Asturias, hace tiempo se hicieron mediciones cuyo resultado llevó a considerar a otras empresas que no compensaba instalar en el mismo un aerogenerador”. En todo caso, desde el punto de vista medioambiental no ve pega alguna a la propuesta.