Unas medallas que llegan al corazón

“Las medallas son suyas, pero los premiados somos todos nosotros. El premio para Gijón son ustedes y su trabajo”. Ese fue el mensaje de agradecimiento con el que la Alcaldesa, Ana González, cerraba ayer el pleno extraordinario de honores en el que, por aclamación y entre aplausos, se otorgó la medalla de oro de la villa al Centro de Educación de Personas Adultas y las de plata a la compañía de teatro “Quiquilimón”, la Fundación Alpe Acondroplasia y la trabajadora municipal Felisa Soria. La Corporación ratificaba en sesión plenaria el acuerdo alcanzado en Junta de Portavoces el pasado 27 de abril. Las medallas se entregarán en un acto solemne el 29 de junio, día de San Pedro.

Las restricciones que aún se mantienen por el covid provocaron que Felisa Soria, Carmen Alonso como directora de la Fundación Alpe, Julia Magdalena García como responsable del Centro de Educación de Personas Adultas y Chus Casado –en solitario ya que Rosa Garnacho está hospitalizada– de “Quiquilimón” estuvieran solos en el salón de plenos ante los ediles mientras se glosaban los méritos de sus premios. Pero no muy lejos, en el salón de recepciones y siguiendo el evento por televisión, estaban sus acompañantes. Desde allí se respondía a cada concesión con un fuerte aplauso.

Los cuatros premiados de este año coinciden en su compromiso por favorecer la igualdad de oportunidades y de derechos del resto de sus vecinos. Desde la educación, la cultura, el trabajo municipal o el tejido asociativo. En favor de las mujeres, de los jóvenes, de las personas sin formación o de un colectivo específico como los acondroplásicos. “Estas medallas dibujan una constelación de valores que orienta la ciudad que ya somos hacia la ciudad que queremos ser aún más. Una ciudad de personas y para las personas en la que la igualdad de derechos es el suelo, el cimiento y el horizonte”, explicó la Alcaldesa.

“Detrás de nosotros hay cuarenta años de trabajo y esfuerzo en formar ciudadanía, en ayudar a superar brechas sociales y avanzar en la sociedad del conocimiento. Siempre dirigiéndose a los grupos más vulnerables, que son los que más nos necesitan”, destacó Julia Magdalena de esta medalla de oro que es la guinda del pastel al 40ª aniversario de un centro con una media de tres mil alumnos por curso y que extiende sus dominios hasta Candás y Villaviciosa.

Si la medalla de oro al Centro de Educación de Adultos es un premio de cumpleaños, las de plata a Felisa Soria y “Quiquilimón” son un premio de jubilación. Soria está a punto de abandonar un Ayuntamiento donde ha dejado impronta tanto desde la Universidad Popular como desde la Oficina de Políticas de Igualdad. “Esto es algo tan grande que impresiona. Me siento muy honrada por haber llegado hasta aquí y porque el premio sea a una mujer. Me acuerdo de tantas mujeres que me han acompañado en este camino”, explicaba una más que emocionada Soria.

Para Chus Casado la alegría de recibir la medalla en nombre de “Quiquilimón” se nublaba con la ausencia de Rosa Garnacho. Casado y Garnacho acaban de poner fin a más de cuarenta años sobre las tablas. Toda una carrera teatral centrada en el público infantil y juvenil y con una presencia destacada, además, en la recuperación del Antroxu. “Es un orgullo estar aquí. Empezamos casi en broma, como unos aficionados, y han sido 42 años tocando todos los géneros y siempre con la idea de dejar un mensaje a los espectadores. En parte lo hemos conseguido”, explicaba Casado.

La otra medallista de plata fue la Fundación Alpe Acondroplasia, representada por Carmen Alonso. “Eso sirve para dar visibilidad al colectivo. En Gijón y en todo el mundo. Este premio cruza el charco a través de una fundación con tantas familias en tantas partes del mundo”, explicó la directora de la entidad que lleva asentada 22 años en Gijón. El Gijón que premia a quien le hace mejor.