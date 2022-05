Más de 200 personas defiende un Muro peatonal: "Menos coches y más cascayu"

A José Luis Nodal, cubano de La Habana, le pilló por sorpresa la concentración. “Qué es lo que piden?”, pregunta, mientras observa a más de dos centenares de personas, entre paseantes y ciclistas, de marcha por el “cascayu”. “Queremos un Muro peatonal”, le contestan. “¿Y por qué lo quieren cambiar? No lo entiendo. Lo veo así. Ojalá El Malecón de La Habana estuviese así como este paseo de Gijón, no lleno de coches”, contestó. La plataforma que defiende el espacio para el peatón en el Muro aprovechó el domingo soleado para salir, en familia, con la presencia de muchos niños, para reivindicar que se mantenga el plan actual, y que se avance hacia la peatonalización. “No podemos volver atrás. Hay que quitar el tráfico del centro, protegernos del cambio climático, y este es un sitio ideal para peatones, corredores y ciclistas”, explicó Gloria Blanco, una de las participantes en una marcha que partió del “solarón”, y que acabó con un encuentro a la altura de escalera 8.

“Menos coches, más cascayu” o “Muro peatonal” fueron los cánticos que entonaron los participantes en una concentración que sirvió para visibilizar el desacuerdo con la sentencia judicial, tras la demanda de “Stop Muro”, que obliga a que vuelva a existir un doble carril de circulación en la avenida junto a la playa de San Lorenzo. “Parecía que solo existía una opinión mayoritaria, pero está bien dejar claro que muchos pensamos otra cosa, que es apoyar algo que todas las ciudades tienen, que es el avance y que no todos queremos que haya coches por el Muro”, relató Juan Diego Pérez, que acudió con sus dos hijos Kai y Roi.

Fue una marcha alegre, entusiasta y en la que los asistentes disfrutaron el buen tiempo. Hubo un pequeño momento en el que se formó una retención de tráfico, que rápidamente se dispersó, tras el paso de la caravana de las bicicletas. Y también hubo un rifirrafe con cuatro paseantes por el Muro, contrarios a la peatonalización. “Ya tenéis un carril bici, los trabajadores necesitamos pasar con el coche”, gritó una de las personas contrarias a esta concentración. “Yo pedaleo, no me cabreo”, contestaron desde el cascayu, tras un par de minutos en los que el ambiente se caldeó, pero sin que la discusión pasase a mayores.

Hubo muchas familias, que aprovecharon esta marcha para reivindicar el futuro de sus hijos. “Queremos dejarle para el día de mañana salud y que puedan desplazarse en vida de un lado a otro, cosa que ahora es muy complicada”, cuentan Jorge Marina y Melia Arroyo, padres de Alba Arroyo, de dos años.

Los participantes en este encuentro reclamaron que no se desvíe el fondo de la petición. “Es verdad que se hizo como un parche provisional, por la pandemia, quizás un poco precipitado, y que habrá que mejorar el tráfico y distribuirlo de otra manera, pero no podemos obviar que es necesario avanzar, vamos con retraso con respecto a otras ciudades, que tienen sus paseos marítimos peatonalizados, como sucede en la zona de Levante”, explicó Gloria Blanco, mientras escuchan y asienten sus argumentos Ángeles Vázquez y Marcos Álvarez. “Es que no tiene sentido revertir esta iniciativa”, subrayaron.

Satisfecho por la convocatoria se mostró Román Torre, uno de sus impulsores. “Este es el comienzo y queremos más. Este modelo está ocurriendo en toda España”, enfatizó. “Los que estamos aquí no es por cuestión política, es porque es a lo que se va en Europa, ciudades con más puntos verdes, más espacio para los peatones. Y cualquier color político tendrá que hacerlo en el futuro, porque esto va asociado a fondo europeos. No se puede poner palos en las ruedas a cada cosa que se haga para avanzar hacia una ciudad más sostenible”, concluyó.