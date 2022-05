Más información para poder avisar al turista y que no se lleve una multa de vuelta a su ciudad de origen por no llevar la pegatina medioambiental de la Dirección General de Tráfico. Eso es lo que reclaman los directores de varios hoteles de la ciudad, que coinciden en que las multas podrían contribuir en una mala impresión del viajero. Y es que la obligación de llevar en el parabrisas el distintivo de la DGT no solo afecta a los vehículos censados en la ciudad, sino que también obliga a aquellos que vengan de fuera. Algo que puede ser controvertido sobre todo en las próximas semanas con el aluvión de visitantes en el periodo veraniego.

Lo cuenta, por ejemplo, Alberto Lázaro, director del hotel Asturias en la plaza Mayor. “Se debería dejar algún tipo de información en los hoteles para que nosotros podamos avisar a los clientes”, apunta. “Considero que este tipo de normas deberían tomarse más a nivel regional que local, para que no en todos los sitios a los que vaya la gente se encuentren situaciones diferentes”, analizó. De una forma parecida piensa René Reyero, el dueño del hotel Los Campones, en Contrueces. “Quizás cuando los clientes vayan a hacer el ‘checking’ debería saltar alguna alerta o que el Ayuntamiento ponga los medios para que podamos avisar”, apuntó. “Para la clientela de los hoteles que no estamos en el centro obligará a tirar de transporte público. Al final, si el cliente no disfruta de la estancia terminará por no venir”, agregó. Consuelo Freire, del hotel Valdés, en El Natahoyo, también pide más información. “Es algo que puede pillar desprevenida a mucha gente”, alertó.