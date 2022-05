El Ayuntamiento arrancará en Contrueces, El Coto y el Polígono de Pumarín un proyecto de dinamización y puesta en valor de los centros de atención a personas mayores, los antiguos hogares de mayores o de pensionistas. Ahora mismo estos hogares están gestionados por asociaciones de mayores. El plan de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en su camino para desarrollar el nuevo plan de acción de mayores, es darle un vuelco a esa gestión de tal manera que, manteniendo la autonomía de la asociación, se incorpore un profesional que se encargue de diseñar y desarrollar las actividades del centro. Ahora mismo se está ultimando un contrato para conseguir a ese personas.

“Además de que nos sirva para que más mayores se acerquen a esos centros y tengan un servicio nos permitirá también dinamizar la zona de intervención, el barrio donde están”, explica la concejala Natalia González, presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. “¿Por qué no enlazar con el centro de salud para, por ejemplo, hacer una marcha saludable? ¿O que una actividad de la Universidad Popular se pueda hacer allí?”, sugiere González. Todo ello pensando, además, en que los centros les sirvan de “antena” para detectar problemas y necesidades en mayores y poder intervenir. No hay que olvidar que el envejecimiento de la población, y la soledad en la que viven muchos de esos mayores, es ahora mismo uno de los grandes problemas de la sociedad. Al que no es ajeno Gijón.

También en el corto y medio plazo está la idea de poner en macha un plan en colaboración con la Agencia Local de Empleo. A través de los participantes en programa de primera experiencia profesional, en el ámbito de educadores, se conseguiría personal para hacer acompañamientos a mayores y darles apoyo. Siempre desde la vinculación y supervisión del equipo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Por otro lado, y también en el marco de ese plan de mayores, se están realizando reuniones para avanzar en ese plan piloto de lucha contra la soledad que se quiere hacer en la zona centro de Gijón y con la implicación de la sociedad civil, desde las entidades vecinales al colectivo de comerciantes. Un proyecto piloto que va dirigido especialmente a personas mayores de 80 años que viven solas. En la zona centro tienen esa condición más de 2.200 personas de las 9.000 que se contabilizan en toda la ciudad.

El plan de acción trienal “Gijón, ciudad amiga de las personas mayores” , tiene 2024 como horizonte de cierre y computa 116 medidas a desarrollar en ocho ámbitos de actuación: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participación social, comunicación e información, trabajo y participación social y servicios sociales y de la salud.