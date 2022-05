Visita por los templos de Alaejos

Aquel 2 de octubre de 1791 teníamos a nuestro viajero transitando y callejeando por la monumental Tordesillas y había visitado uno de esos lugares que aún hoy es referencia turística y visita obligatoria para cualquier persona que se acerque a conocer la población a orillas del Duero, el convento de Santa Clara.

Pero Jovellanos prosigue su viaje y su relato y nos dice así en su Diario: “Salimos a las seis; gran puente sobre el Duero, de buena y firme arquitectura, con diez arcos punteados, y en el nueve un molino; presa sobre la derecha para surtir unas grandes aceñas; plantíos en la misma orilla de álamos blancos que corren por largo trecho, y al otro lado de ella el camino de Toro y Zamora, que este río baña, la orilla de acá desnuda; corrido un trecho, tiene también aceñas; sigue el camino por la izquierda del río casi paralelo con él; grandes llanuras; arroyo de Ahogaburros, formado por el desagüe de una presa; nos vamos alejando del río; puente sobre el río o arroyo de Menines, pequeño y mal tratado; se vadea; despoblado de Eván; lugar de Siete Iglesias, y luego se sube un alcor, que con los de la derecha, cuyo pie baña el río, forma su vega. En la altura viñedo y tierras calmas, pero todo enormemente despoblado, abertal y mal cultivado; a las cinco leguas largas, la villa de Alaejos”.

Como vemos en este párrafo, don Gaspar sale de Tordesillas por el puente más emblemático de la villa y que a día de hoy también es otra ubicación obligatoria de paso y visita. Se sabe con certeza, por documentación existente, que en el siglo X ya existía un puente en este enclave, pero el que vemos hoy es resultado de trabajos de remodelación en el siglo XV. También hay que citar otras obras en los siglos XVII y XVIII que definitivamente le dieron su aspecto actual. Sin duda es una gran obra de sillería con diez ojos, y entre arcos lleva tajamares de planta triangular. Es cierta la aseveración de la existencia de las aceñas en el puente como Jovellanos menciona. Esos típicos molinos de rueda vertical, fueron muy utilizados para el bataneo de paños y por supuesto para moler los cereales. En Tordesillas se ven aún los restos de los que Jovellanos vio y observó cómo trabajaban.

También nos cuenta con precisión el camino que coge para salir de la población y que le hace llegar hasta Alaejos después de un recorrido superior a 25 km donde como nos indica poco hay, ya que es una zona muy despoblada.

Nos cita la población de Siete Iglesias que tiene alguna curiosidad, como que su nombre completo es Siete Iglesias de Trabancos, este último “apellido” por el río que pasa por las inmediaciones, y el Siete Iglesias por las seguramente siete parroquias que llegó a tener, aunque hoy día sólo existe una, que es la de San Pelayo, del siglo XVII y de estilo barroco, con un destacado retablo dorado en su altar mayor. Y hay que citar obligatoriamente aquí a Rodrigo Calderón, personaje ligado al mítico duque de Lerma, valido del rey Felipe III. Este personaje de la nobleza fue el marqués de Siete Iglesias y cayó en desgracia, acusado de corruptelas e incluso de intentar envenenar a la reina Margarita de Austria, así pues, fue ajusticiado y torturado y le confiscaron todas sus propiedades. Se cuenta que el marqués de Siete Iglesias se mantuvo firme ante las torturas y que incluso en el cadalso en la Plaza Mayor de Madrid, lugar donde le ejecutaron en 1621, mantuvo tal grado de entereza que nació el famoso dicho de “tener más orgullo que don Rodrigo en la horca”. Simplemente curiosidades de los lugares por donde Jovellanos pasaba.

Al llegar a Alaejos dice así en el Diario: “Grande y con dos grandes parroquias: la de San Pedro, que es la mayor, tiene un buen retablo de tres cuerpos, de buena arquitectura y mediana escultura, que me pareció de la misma mano que el de Simancas, aunque en el segundo cuerpo del tabernáculo hay algo por el gusto de Gregorio Hernández. Consta de unas inscripciones, que están en el zócalo del segundo cuerpo, haberle costeado el Illmo. Sr. D. Juan Fernández de Vadillo, obispo de Cuenca, en 1603. La iglesia es de orden jónico y de tres naves, con buen coro bajo al pie de ella, sin duda costeado por el mismo bienhechor, según se infiere de los escudos de armas, que son como las del retablo. En el machón de la pila del agua bendita, y frente a la puerta, hay en una tarjeta la siguiente inscripción: El día 5 de octubre de 1710 oyó misa en esta iglesia nuestro C. R. Felipe V. La entrada es por el costado; la torre elevadísima y toda de ladrillo. La de Santa María parece del mismo arquitecto, aunque de sola una nave, con dos medias naranjas de rico artesonado en capilla mayor y crucero, el primero dorado y el segundo en madera. E igual en el trabajo es el coro alto, de aquella obra de ensamblaje que introdujeron los árabes, y acaso por esto dice aquí el vulgo ser obra de moros, aunque las medallitas y grotescos, que no pasan de medianos, anuncian ya el gusto de tiempo de Carlos V. El retablo mayor es también de buena arquitectura y mediana escultura; puede ser de la misma mano que el de San Pedro, aunque parece más bien entendida y tiene algo del gusto de Juni, pero más simple y con menos fuerza y expresión de dibujo. La torre, no tan grande, y también de ladrillos”.

Profusión en la información que nos ofrece de esta villa por la riqueza artística que nos describe, y es que Alaejos aún conserva ambas edificaciones, declaradas Monumentos Histórico Artísticos, las iglesias de San Pedro y Santa María.

Esta población vallisoletana casi en el límite con Salamanca está dentro de la ruta del mudéjar en España, las dos torres de las dos iglesias mencionadas son señas de identidad y se ven en la lontananza cuan faros. La iglesia de Santa María que es un poco más antigua que la otra data del siglo XVI. Destaca en su interior la planta basilical con 3 naves en claro estilo mudéjar y cubiertas con bóveda de crucería, también es digno de mención el retablo seguramente del maestro Esteban Jordan o su taller, y sin duda tiene mucha tradición en esta iglesia el llamado Cristo de la Salud, que en la Semana Santa de esta población, para ser más exacto el miércoles, se desarrolla el lavado de las llagas del Cristo con vino agrio. Esta tradición parece ser que viene del siglo XIX y consiste en bendecir el vino agrio y pasarlo por las llagas y heridas del Cristo, que por cierto es una talla del siglo XVI, con un paño blanco. A continuación, ese vino bendecido se reparte entre los vecinos y tiene como objetivo mejorar la salud de los fieles.

La iglesia de San Pedro no deja indiferente tampoco, el gótico y las formas renacentistas más el claro toque mudéjar hacen de esta iglesia de tres naves una construcción de gran solemnidad. Destaca en el exterior, sobre todo, su torre de seis cuerpos y en su interior el retablo, con escenas de la pasión obra seguramente de Juan Sáez de la Torrecilla, y el coro de madera de nogal del siglo XVII.

Dice Jovellanos aún esto: “Hay en Alaejos un convento de franciscos descalzos, y de setecientos a ochocientos vecinos; buen pan de tahona. A las dos y media salimos con mal agüero; país despoblado, sin casas, árboles, vallados”.

Convento creado en tiempos de Felipe II por Francisco de Fonseca, señor de la villa de Alaejos, quien lo fundó en 1572. El convento se llamó San Francisco y era de religiosos descalzos como bien indica Jovino. A continuación, Jovellanos ya nos hace saber que sale de la villa y el camino le va a llevar a pernoctar en Parador de Rubiales pasando por Castrillo de Guareña y Cañizal, pero todo lo que ve en ese trayecto lo vemos nosotros en el próximo capítulo.