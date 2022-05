La acusada de robar con violencia a un octogenario: “Me dio el dinero porque quiso”

“Me ofreció un dinero para ir con él a su casa, subimos juntos en el ascensor, pero al llegar al segundo piso dijo que había alguien en su casa y que me fuera y que volviese otro día; me dio el dinero porque quiso”. Con estas palabras se defendió ayer una joven de 20 años acusada de un delito de robo con violencia perpetrado contra un octogenario durante el juicio, celebrado en el Juzgado de lo penal número 2 de Gijón. La procesada, que respondió a todas las preguntas, dejó entrever que ella y su presunta víctima se conocían y que el encuentro tenía una finalidad sexual. No obstante, tanto el afectado como el ministerio fiscal, que reclama una condena de tres años de cárcel, coinciden en que se trató de un robo con violencia.

Los hechos enjuiciados ocurrieron en junio del año pasado, en la calle Lastres. Según explicó el afectado, había bajado a tirar la basura después de comer con su mujer, sobre las dos de la tarde, y al volver al portal vio a una joven llamando al telefonillo. “Entré y vino detrás de mí, me empujó y me metió la mano en el bolsillo para llevarse el dinero”, relató el afectado, ahora de 86 años. En sus conclusiones, el fiscal del caso reflexionó que la versión de la acusada no se sostenía, puesto que si el octogenario sabía que su mujer estaba en casa no iba a subir a una joven para un encuentro sexual. A juicio del fiscal, la joven es responsable del robo con violencia, toda vez que se aprovechó de la diferencia de edad y de la situación física entre ambos (el hombre lleva bastón y tiene dificultades de movilidad) para perpetrar el robo. En el juicio, que quedó visto para sentencia, declaró también uno de los policías que tomó declaración al afectado. Dijo conocer a la acusada por delitos contra personas de avanzada edad, y que en las imágenes de vídeo del portal se aprecia cómo intenta que su víctima no salga del ascensor. No obstante, lo que pasó dentro del mismo deberá resolverlo el juez.