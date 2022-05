El director de la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Eduardo Fernández, comparó hoy la obligatoriedad de exhibir la etiqueta ambiental en los vehículos con la que también tienen de exhibir la pegatina de la ITV, cuya falta también es sancionable.

A partir de mañana la policía municipal podrá multar con 90 euros a los vehículos que teniendo derecho a etiqueta ambiental no la exhiban en su parabrisas. El 71% del parque móvil de Gijón tiene derecho a esa etiqueta. El 29% restante, vehículos más antiguos, no tienen derecho a la misma y, por tanto, tampoco están obligados a mostrarla, aunque están sujetos desde abril a restricciones, como la prohibición de aparcar en la zona ORA.

La obligatoriedad de exhibir la etiqueta ambiental a partir de mañana ha provocado colas de más de una hora en la oficina de Correos para obtener el distintivo, con malestar entre los conductores, que critican la medida.

Ante la polémica, el Director de la Oficina de Tráfico del Ayuntamiento señaló que «es obligatorio llevarla, como llevar la pegatina de la ITV cuando se supera, porque no ponerla en el parabrisas es también objeto de sanción» y recordó que muchos de los vehículos con derecho a la misma ya la tienen colocada hace tiempo.

«Es una obligación de ponerla en el parabrisas, nada más. Como cualquier otro elemento que tiene que llevar el vehículo, que no le impide circular, pero que sí es obligatorio llevarlo. Por así decirlo, es como una especie de DNI medioambiental que establece la ordenanza por motivos medioambientales y que en Madrid y en Barcelona ya es obligatoria desde hace unos años. Bueno, pues ahora en Gijón también lo es», agregó Eduardo Fernández. Esto es, no exhibir ese distintivo no conlleva la inmovilización del vehículo, «como tampoco se inmoviliza por no llevar la etiqueta de la ITV, pero puede ser sancionable».

Eduardo Fernández señaló que desconoce si los policías locales van a empezar a sancionar desde hoy por circular sin la etiqueta ambiental teniendo derecho a ello. «Yo desconozco si van a empezar a poner multas desde el minuto uno», indicó.

La obligatoriedad de mostrar la etiqueta ambiental es para cualquier vehículo que circule o estacione en Gijón, «la ordenanza no establece distingos de si se es de Gijón o de fuera de Gijón, es para cualquier vehículo que circule o estacione en el municipio de Gijón», tanto en la zona urbana como en la rural, apuntó.

Esta obligación ya existe hace tiempo en Madrid y Barcelona y se va a extender en el futuro a más municipios, apuntó el técnico municipal. «A partir de 2023 muchos municipios, los de más de 50.000 habitantes, tendrán que tener zonas de bajas emisiones, pues la manera de hacerlo va a ser a través de las etiquetas de la DGT, con lo que obligarán a los vehículos a llevar etiqueta», un distintivo que cuesta cinco euros.