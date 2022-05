Cálida despedida al trabajador fallecido en una obra en Gijón: "Se ha ido demasiado pronto"

La capilla del tanatorio de Cabueñes acogió ayer una cálida despedida a Carlos Salvador Hernández, el operario de grúa de 49 años que falleció el pasado martes al caerle una chapa encima mientras trabajaba en una obra en Roces. Familiares, amigos y compañeros, llenaron la capilla para asistir a la celebración de la palabra en recuerdo de una persona que “se han ido demasiado pronto, aunque el dolor sería el mismo aunque hubiese vivido cuarenta años más”, destacó el religioso durante el acto religioso, que también congregó a varios compañero de colegio de la hija de la víctima.

Carlos Salvador llevaba “muchos años” en el sector de la construcción. Hace dos que había empezado a trabajar en la empresa que ayer se encontraba realizando labores de encofrado en la construcción de un bloque de viviendas en la confluencia de las calles María de las Alas Pumariño y Matilde de la Torre. La Policía Nacional e Inspección de Trabajo se han hecho cargo de las investigaciones para esclarecer este nuevo siniestro laboral, el quinto en lo que va de año en Asturias. El accidente ocurrió poco antes de las diez de la mañana. “No sabemos cómo pudo pasar, porque nosotros habíamos ido a tomar un pincho y cuando volvimos lo encontramos ya. No se me va a quitar la imagen de la cabeza nunca”, reconocía uno de sus compañeros y amigo, visiblemente afectado por el siniestro, igual que el resto de integrantes de la cuadrilla. Sobre las causas se pronunciaron con prudencia desde la empresa en la que trabajaba el gijonés Carlos Salvador. “Era un buen trabajador, llevaba dos años en la empresa, pero no sabemos qué pudo pasar porque nadie lo vio. Ahora están investigando y, desgraciadamente a veces pasan cosas, un fallo o un despiste, pero no sabemos nada”, explicaron desde la empresa en conversación con este periódico.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar para retirar la chapa que le había caído encima a Carlos Salvador. También los servicios sanitarios, que nada pudieron hacer por salvarle la vida. El impacto de ese bloque provocó su muerte prácticamente en el acto. La conmoción se apoderó de todos los compañeros de obra, que aguardaron agrupados a escasos metros a las labores que llevaron a cabo a continuación los agentes de la brigada de Policía Científica, que tomaron fotos a la escena. Los responsables de la empresa también facilitaron todos los datos requeridos, y aguardaron hasta la llegada de una responsable de Inspección de Trabajo sobre las doce y veinte de la mañana. Poco antes, la autoridad judicial había autorizado el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Asturias para realizarle la autopsia.

Para este jueves, día 2 de junio, en la confluencia de las calles Santa Teresa, Cervantes y avenida de Galicia, en Oviedo, está prevista una concentración convocada por los sindicatos UGT y CCOO para guardar cinco minutos de silencio en señal de duelo.