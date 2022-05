La familia de Germán Fernández, sobre el regreso a prisión de los procesados: "Nos alegramos, bastante poco era para la condena de por vida que tiene mi hijo"

Los cuatro implicados en el “caso Germán”, el camarero gijonés que resultó gravemente herido en la madrugada del 14 de julio de 2017 tras un incidente en la zona de Fomento (con secuelas de por vida), deberán cumplir lo que les queda de condena después de que el tribunal de la sección octava de la Audiencia haya rechazada los recursos presentados solicitando la suspensión de las penas. Los jóvenes, actualmente en libertad, alegaron estar bajo los efectos de las drogas y el alcohol en el momento en el que se cometieron los hechos, y destacando además "su buena conducta" tras lo ocurrido, pero los jueces sostienen que el día de autos actuaron "por mera diversión" cuando se perpetró el ataque al camarero gijonés y no por la influencia de ninguna adicción. Contra este auto, no obstante, cabe recurso de súplica. "Nos alegramos mucho de la decisión. Bastante poco era la condena que recibieron para la condena de por vida que tiene mi hijo por su culpa", señaló este martes Yolanda Fernández, madre del camarero gijonés.

Tanto los procesados como la familia de Germán Fernández llegaron a un acuerdo, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, para evitar el juicio. Rubén Álvarez, que reconoció la autoría del puñetazo que derribó al camarero gijonés, asumió cinco años de cárcel, mientras que los otros tres encausados (Imad Ashaini, Yeray Rodríguez y Jorge Álvarez) aceptaron cuatro. A esas penas hay que restar los dos años que prácticamente han pasado ya en prisión preventiva cuando fueron detenidos por la Policía Nacional a lo largo del verano de 2017. Además, los implicados se comprometieron a abonar 300.000 euros de indemnización por los daños a su víctima, de los que 159.996,32 fueron consignados antes de la celebración de la vista oral, en octubre del año pasado. Los cuatro jóvenes también aceptaron diez (Rubén Álvarez) y ocho años (los otros tres) de alejamiento de su víctima. Tiene prohibido acercarse a él a menos de 500 metros.

El reconocimiento de los hechos en sede judicial permitió dar por bueno el relato establecido por el Ministerio Fiscal, que siempre se opuso a la suspensión de las condenas a cambio de medidas cautelares. Ese relato establecía que los cuatro “formaban un grupo consolidado de amigos, denominándose a sí mismos ‘La manada’” y coincidieron en un bar de Marqués de San Estaban con Germán Fernández y varios amigos. “Llevados por un ánimo común de diversión, comenzaron a provocar a los jóvenes, generando un nimio incidente en el que Imad Ashaini se interpuso en el camino de uno de los amigos del camarero gijonés”, lo que hizo que este último cogiera por el cuello al joven marroquí. “Pégame, pégame, que ya chuparás luego”, le espetó este acusado. “A pesar de que quisieron ignorarles”, prosigue el relato de hechos probados de la sentencia, fueron hostigados hasta que “les agredieron de forma grupal e indiscriminada, limitando su capacidad de reacción e incluso de huida, prevaliéndose de su número y de sus capacidades físicas por practicar artes marciales varios de ellos”. Germán Fernández quedó tendido en el suelo, lo que motivó la huida de los implicados. El joven sufrió graves heridas, pasó casi cincuenta días en la UCI del HUCA y a partir de ahí inició un grave proceso de recuperación en distintos centros especializados en neurología. Pese a todo, Germán Fernández quedó impedido para vivir de forma independiente, como señalaron los informes forenses aportados a la causa.

Tras adquirir firmeza la sentencia acordada entre las partes, la Audiencia abrió lo que se conoce como plazo de ejecución de sentencia, momento que aprovecharon las cuatro defensas para interesar la suspensión. Alegaron que ninguno de los cuatro eran "reos habituales" y que la drogadicción y el consumo de alcohol había influido en sus actos, argumentos que se contemplan en el código penal para evitar el ingreso en prisión siempre que las penas impuestas no excedan de los cinco años. A esa petición se opuso la Fiscalía al entender que ninguno de los cuatro cumple con los requisitos del artículo 80 del Código Penal. Públicamente, la familia de Germán Fernández también se mostró contraria a la suspensión como destacó la madre del camarero, Yolanda Fernández, en una entrevista a este periódico. La Audiencia ha optado por la misma interpretación, por lo que todos que volver a ingresar en la cárcel para terminar de asumir las penas acordadas durante el juicio. Sí es cierto que al tener cumplida la mitad de esos años (de cuando estuvieron en prisión preventiva) podrían solicitar permisos en poco tiempo. Incluso el tercer grado en el caso de encontrar un trabajo.

Lesiones muy graves

A resultas de la agresión, Germán Fernández sufrió hematoma subdural laminar, hematomas subdurales bilaterales; edema cerebral; fractura de la escama del occipital con extensión al agujero magno; fractura transversal del peñasco derecho; fractura lineal del techo de la órbita derecha sin herniación del contenido orbitario; contusiones hemorrágicas frontales bilaterales asociadas a edema y malacia de sustancia blanca frontal; lesiones de cuerpo calloso en su región posterior sugerentes de lesión axonal difusa; hemiparesia izquierda; tetraparesia con déficit de control de tronco y movimientos atáxicos.

Precisó tratamiento consistente en cuatro intervenciones quirúrgicas de craniectomía descompresiva y traqueostomía percutánea, craneoplastia, gastrostomía endoscópica percutánea, así como tratamiento médico farmacológico y rehabilitación, llevados a cabo en el Hospital Universitario Central de Asturias, Clínica Guttmann de Barcelona y en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC).

El tiempo de estabilización lesional corresponde a un total de 524 días, de los que 48 fueron en la UCI del HUCA y 432 de hospitalización (78 días en el HUCA, 136 en el Instituto Guttmann y 218 días en el CEADAC). El periodo de días impeditivos sin hospitalización para su trabajo o actividades habituales es de 524 días.

Germán Fernández presenta como secuela hemiparesia izquierda en grado moderado y, como secuela de tipo psicológico, síndrome frontal moderado en su rango alto, quedando impedido para vivir de manera independiente y para el ejercicio de cualquier actividad laboral, habiéndosele reconocido una gran invalidez, precisando ayuda de terceros para actos elementales de la vida. Como secuelas de perjuicio estético presenta: cicatriz neuroquirúrgica coronal alta frontal, cubierta con cuero cabelludo; cicatriz de la traqueostomía en cara anterior del cuello de 2 × 1 cm; cicatriz de la gastrostomía endoscópica percutánea en región epigástrica de 1,5 cm de diámetro. El parte médico del equipo forense concluyó que había quedado impedido para vivir de forma independiente.

Germán y su familia piden que cumplan las penas

“La petición de condena la veo bien, pero el daño ya está hecho. El dinero me da igual porque nos fastidiaron la vida a todos, pero al menos solo pido que cumplan lo que les piden”. Son palabras de Yolanda Fernández, la madre del camarero gijonés agredido en la zona de Fomento en julio de 2017, nada más conocer la petición de cárcel que solicita la Fiscalía a los cuatro acusados. Unos hechos por los que el Ministerio Fiscal pide una condena de doce años de cárcel para tres de los acusados y catorce años y medio para el autor confeso del puñetazo que derribó a Germán Fernández aquella madrugada.

Germán Fernández, que intenta llevar una vida normal, acude a un centro de día e intenta realizar una vida independiente, pero es imposible. “Él te lo pide, quiere ser independiente pero no puede. Germán ahora es feliz, hay muchas cosas de las que no se acuerda, pero es feliz”, describe Yolanda Fernández. Su hijo trabajaba en una conocida sidrería de Poniente, tenía su piso donde vivía de forma independiente y “todos éramos felices”. La madrugada de la agresión todo cambió y, según el informe forense, Germán Fernández ya no está para vivir de manera independiente. “Solo quiero que ellos cumplan la pena, porque lo que le pasó a Germán le puede pasar a cualquiera”, reflexiona Yolanda Fernández, que asegura que "no quiero dinero, quiero que cumplan porque nos fastidiaron la vida".

El joven gijonés ofrece siempre una sonrisa a quien se encuentra. “Yo no me quejo, pero si lo cumplen bien para que no lo vuelvan a hacer”, explicó esta tarde Germán Fernández, que sostiene que “había más gente, porque cuatro conmigo no pueden”.