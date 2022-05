Una madre justifica no llevar a su hijo al colegio porque el protocolo anticovid “es una aberración”

Con la firme convicción de haber hecho lo correcto, la gijonesa que se negó a llevar a su hijo de once años al colegio porque no quería que llevase mascarilla ni utilizase los geles hidroalcohólicos, justificó ayer su acción ante el juez porque al menor “le dolía la cabeza y pasaba frío” los tres días del curso pasado que sí asistió a su centro educativo. La procesada llegó a decir que el protocolo por la pandemia sanitaria le parecía “una aberración” y que su hijo estuvo recibiendo clases en casa de una profesora. “Llamé a muchos pediatras para saber si era bueno lo de la mascarilla, pero nunca cogieron el teléfono. Le dolía la cabeza, no se quitaba en clase ni el abrigo ni el gorro porque tenía frío y no quería correr ese riesgo. Luego, estando ya en casa, le dejó de doler la cabeza y no volví a insistir llamando a médicos, porque no me hacen falta para saber por qué a mi hijo le duele la cabeza”, explicó la procesada, que se enfrenta al pago de una multa de 1.920 euros por un delito de abandono de familia.

La procesada, de 53 años, tiene la custodia del niño, como refleja el fiscal en su escrito de acusación, y a raíz del regreso de las clases presenciales tras el inicio de la pandemia solo dejó que su hijo acudiera tres días en septiembre de 2020, a principio de curso. Al ver que a su hijo le dolía la cabeza, lo relacionó con las medidas sanitarias para evitar contagios en las aulas, por lo que optó por solicitar al centro educativo un permiso para que el niño pudiera hacer las tareas y exámenes sin tener que acudir al colegio. Le explicaron que no era una causa de fuerza mayor, y, como destacó ayer en el juicio la directora del colegio, también le advirtieron de que si el niño no regresaba a las clases deberían seguir los cauces legales por absentismo. Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento se advirtió a la mujer del grave perjuicio que suponía para su hijo no acudir al clase, al margen de la ilegalidad que suponía. Pero la mujer se mantuvo en la misma idea, tanto el curso 2020 como el presente, según su propia confesión ante el juez. “En casa al menos estudiaba calentito”, explicó la madre, que también criticó que otros padres sí permitieran que sus hijos estuvieran en clase con mascarilla. En la vista también declaró el padre del niño, al que ve los fines de semana, y la profesora que va a su casa a darle clase. Lo hace dos días por semana, pero reconoció que no seguía los libros como en el colegio. No obstante, destacó que el niño era inteligente y llevaba una vida normal cuando salía a la calle. El fiscal mantuvo su petición de multa por un delito de abandono de familia, al entender que, a pesar de que la mascarilla dejó de ser obligatoria, el niño sigue sin acudir al colegio como estipula la ley. La abogada defensora, por su parte, solicitó la libre absolución de su clienta.