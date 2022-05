La primera librería café se hace mayor

Los mayas predijeron el final del mundo hacia finales del 2012 y un poco antes, en verano de ese año, muchos conocidos de Tono Permuy le auguraron un estrepitoso fracaso cuando decidió hacer punto y seguido con el Toma 3 en la calle San Agustín, que había triunfado como videoclub y tienda de cine de culto, para abrir el Toma 3 en forma de la primera librería café de la ciudad y “seguramente de Asturias”.

Tanto unos como otros erraron el tiro porque el mundo ha seguido girando y este conocido negocio, desde entonces en el número 27 de la calle Marqués de Casa Valdés, celebrará diez años el próximo 10 de junio como un templo de la cultura alternativa. Un refugio tanto para los artistas locales como para los consagrados. Un espacio donde puede aparecer Kiko Amat para presentar su última novela o donde te puedes encontrar un viernes por la tarde un show cocking. Pase lo que pase, venga quien venga, en el Toma 3 cabe todo y no se cobra entrada. “Buscamos hacer una cultura popular. Alejada de lo elitista”, reflexiona Tono Permuy, el propietario del local, que ahora echa la vista atrás después de llevar mucho camino andando. Revela parte del secreto del éxito. “Ofrecemos unas condiciones muy ventajosas. Tenemos equipo de sonido y no cobramos alquiler de la sala. Si estás a final de mes y no tienes mucho dinero siempre vas a poder venir aquí y ver algún concierto mientras te tomas una caña”, comenta.

“De eso es algo de lo que estoy orgullo”, añade el hostelero, que repasa lo que dice mientras mira apuntes manuscritos que él mismo ha redactado en una libreta negra. “Mucha gente dice que no paramos de hacer cosas. Eso es algo que está en nuestra identidad. Cada semana buscamos tener dos o tres actos. Al final eso significa sacrificar muchas horas, pero el resultado merece la pena. El sentido de ese esfuerzo es poder ver la sala llena y ver las caras felices de la gente”, se sincera.

Pero volvamos a 2012. No al posible fin del mundo, sino al arranque del Toma 3 como librería café. Llevando desde el año 2000 en la calle San Agustín como una mezcla entre videoclub y tienda de cómics lo lógico sería pensar en un trasvase de clientes de un lugar a otro. No fue del todo así. “Descubrimos una clientela nueva, específica de hostelería. Mucha gente me decía que era una locura, que no iba a funcionar, que Gijón no era una ciudad para este tipo de actividades. Bueno, aquí llevamos diez años”, relata Permuy, contento por la efeméride. “Al final, el que sabe cocinar monta un restaurante y el que sabe de deportes, pues un bar deportivo. Nosotros teníamos esa cercanía a la cultura, así que empezamos a programar casi desde el principio. Consideramos que es muy importante tratar de formar una comunidad”, añade.

Por el Toma 3 han pasado gentes de toda índole. Desde Rodrigo Cuevas a la cantautora de Texas Michele Shocked, que ha estado nominada dos veces en los premios Grammy. También, gente del cine, como Carla Simón, la directora de “Estiu 1993”, que estuvo nominada a los premios “Goya” de 2018 como mejor película, o la actriz Verónica Echegui, que este año se llevó un “Goya” por el mejor cortometraje de ficción, entre otros. El espacio, que ha sabido lidiar con las sucesivas crisis económicas, tiene también un largo historial de colaboraciones con eventos culturales de la ciudad y de la región. Es el caso, por ejemplo, del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), el festival de poesía Poex, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos (MUSOC), entre otros. “Consideramos que es muy importante poder formar una comunidad que participe, que venga y te ofrezca cosas”, explica Permuy.

Para la celebración del décimo aniversario hay una fecha marcada en rojo en el calendario. Un concierto en la sala Albéniz de “The Limiñanas” y posteriormente fiesta con varios pinchadiscos en la sala Billy Bob. Será el 10 de junio, la fecha en la que el Toma 3 cumple una década con una experiencia de cine.