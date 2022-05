El último día de Herminio Torre como líder vecinal

Un clásico del movimiento vecinal que dice adiós. Herminio Torre deja la presidencia de la asociación de vecinos de La Camocha tras casi doce años en el cargo. Asumió el puesto el 16 de diciembre del 2010 y nunca se cansó de llamar a las puertas de todas las administraciones habidas y por haber para mantener al poblado minero al día. Jubilado de la mina de La Camocha, donde llegó a ser ingeniero jefe, y natural de Lada, fue antaño también presidente de la asociación de Jubilados y pensionistas “El Costeru”, también en La Camocha. Cede el testigo a Adrián Arias, que fue presidente de la Federación de asociaciones de vecinales de Gijón, la FAV, desde el 2016 y hasta el 2020, cuando renunció al cargo y fue relevado por el actual líder del colectivo, Manuel Cañete. Arias es también asesor en Parlamento Europeo desde el 2020.

“Son ya muchos años, hay que dejar paso a otra gente”, reconoce Torre, que dice dejar la asociación de vecinos “en las mejores manos”. “Hay gente que puede tomar las riendas de esto. Adrián ya lleva un tiempo que está muy pendiente de los temas”, explica Torre. “Fui una persona bastante insistente a la hora de ir al Principado, al Ayuntamiento o al Ministerio de la Vivienda con todo el tema de los desahucios”, destaca el veterano líder vecinal.

“Tratamos muchas cuestiones”, afirma el presidente, que fue clave en proyectos como la reforma de los ambulatorios o de los patios interiores del poblado. “Dejar esto de golpe es algo complicado. No abandono a la mínima y seguiré echando un capote en lo que me pidan. Al final yo me debo al poblado”, aseveró. Herminio Torre, muy conocido en Gijón, fue también en su época de juventud futbolista en varios equipos asturianos. Ahora, cuelga las botas del movimiento vecinal.