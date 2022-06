La etiqueta ambiental para circular crea recelos en los negocios: “Es una traba”

Se acabó el plazo. Desde hoy todos los vehículos que puedan acceder a una de las cuatro pegatinas medioambientales de la Dirección General de Tráfico deberán exhibirlas para circular en todo el concejo. De no llevarla, los conductores de los turismos, camiones, autobuses, ciclomotores o motocicletas sea cual sea su procedencia podrían ser multados por la Policía Local con 90 euros. Esta imposición se contempla en la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento y ha disparado las ventas de las pegatinas en las oficinas de Correos, con largas colas en los últimos días. Y ha generado recelo entre comerciantes y hosteleros gijoneses. Los hay que ven en la norma “una traba” para atraer turistas a la ciudad y los que la apoyan porque fomentará la “reducción de emisiones contaminantes”.

Lo cuenta Belén Fernández, encargada de una tienda de recuerdos en la plaza del Marqués. “Todo lo que sea poner dificultades para circular lo veo negativo”, afirma. “La mayor parte de los turistas vienen en su vehículo procedentes de otras partes de España”, añade. “Va a ser una traba, la gente tendrá qué mirar qué corresponde a cada sitio”, añade sobre una disposición que la propia DGT señala como voluntaria a nivel nacional, aunque reconociendo la exigencia de cumplir la norma de cada municipio. Y recomienda consultar siempre si es necesario y llevarla en caso de viaje. “Los turistas perciben Gijón como La Coruña, Santander o San Sebastián. Irán donde más facilidades haya”, sentencia Fernández.

Yuri Gutiérrez tiene 22 años y trabaja como encargado en un restaurante junto a la plaza Mayor. También tiene reticencias. “Si se ponen multas a los visitantes, al final lo que harán será preguntarse por qué en Gijón pasa y por qué no pasa en otros sitios”, asevera. Gutiérrez matiza, no obstante, que cree que su local no se verá afectado gracias a su ubicación. “Al estar cerca de la plaza Mayor la mayor parte de la gente viene caminando”, reflexiona. En una línea similar se expresa Ignacio Somiedo, dueño de una tienda de productos asturianos de la calle San Bernardo. “Me es indiferente, porque ya la he puesto. No creo que vaya a repercutir mucho porque la mayoría de la gente viene ya a pie a esta parte de la ciudad”, matiza.

A favor está Saúl Benéitez, empleado de hostelería de 28 años que, aunque no tiene coche propio, sí carnet. “Veo bien reducir las emisiones contaminantes y así se fomentará el transporte público”, apunta, aunque reconoce que sería positivo que, para la gente de fuera, “hubiera algún aviso”, como carteles a la entrada de Gijón.

El gobierno ve la pegatina “como la de la ITV” y Foro dice que afecta a 23.000 motos

Eduardo Fernández, director de la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento, comparó ayer la obligación de exhibir la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) con la de llevar en el parabrisas la de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). “Es obligatorio llevarla, como llevar la pegatina de la ITV, porque no ponerla también es sancionable”, recordó. “Es como cualquier otro elemento que tiene que llevar un vehículo. Un elemento que no le impide circular pero que si tiene obligación de llevar”, recalcó. El director de la Oficina de Movilidad señaló que la norma ya se aplica en Madrid y Barcelona y que ahora se hará “también en Gijón”. Fernández añadió que desconoce si las multas se empezarán a poner desde “el minuto uno”. También agregó que otros municipios seguirán los pasos de Gijón y los ya citados: “Los de más de 50.000 habitantes tendrán que establecer zonas de bajas emisiones y la forma de hacerlo será a través de las etiquetas”. Por su parte, Foro incidió ayer en que, además de los coches, hay 23.000 motos que estarán obligadas a llevar desde hoy el distintivo y afeó que el gobierno local “no haya realizado ninguna campaña de información”. “Ya hay más de dos tercios de turismos en Gijón que llevan la pegatina, pero apenas se ven motos con la etiqueta”, repasó el portavoz de Foro. Jesús Martínez Salvador. “Esto es solo una excusa para recaudar a través de las sanciones”, agregó el forista que recordó que, en el caso de que el recurso judicial de su formación contra la ordenanza de movilidad sostenible prospere “todas las multas serán anuladas”. Esta obligación afecta al 71 por ciento del parque móvil de Gijón. El resto, los vehículos que ya no pueden acceder la pegatina, no tienen lógicamente que llevarla pero no pueden aparcar en la zona azul desde el 1 de abril.