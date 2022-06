Pedro de Silva: “Nunca ha sido fácil lidiar con la Administración en España”

Se presentó como “experto de nada, pero práctico en casi todo” antes de iniciar un largo, pero ameno parlamento sobre “la lidia judicial con la administración” que concluyó con el reconocimiento de que esa batalla “nunca ha sido fácil”. El expresidente del Principado de Asturias, abogado, escritor y columnista de LA NUEVA ESPAÑA, Pedro de Silva, inauguró ayer en la antigua escuela de Fermín García Bernardo el ciclo de conferencias organizado por el Colegio de la Abogacía de Gijón y la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Repartió consejos “más por viejo que por sabio” y recordó que la administración pública no siempre defiende el interés público, ensalzando el papel de los letrados cuando se produce esta circunstancia.

De Silva, colegiado desde 1968, aunque antes ya colaboraba en el despacho de su padre, Pedro de Silva Sierra, se refirió a su primera intervención letrada con un vago recuerdo de que se trató de “un tema de Urbanismo”. Sí confirmó que frente a él estaba el abogado del Estado, por lo que a 46 años llega su bagaje de litigios con la administración. Restó los ocho que trabajó para la administración pública en quehaceres que “los mayores de esta sala” recordarán.

El ponente destacó que no siempre el interés privado, de quien se enfrenta a la administración, va en contra del bien general, puesto que es la propia administración, que juega siempre “con privilegios muy grandes”, quien a veces “incurre en la arbitrariedad, en la desviación de poder o cualquier praxis contraria al derecho”. “Siempre defenderé el interés público, pero se justifica con su eficacia real, y si se pierde legitimidad por un exceso de burocratización que lo engulle, lleva a la desesperación al ciudadano”, indicó.

El letrado compartió consejos también con sus colegas de cara a enfrentarse a la administración. Entre otros, “pensar en el juicio desde el inicio del procedimiento”, “identificar la razón de justicia material y agarrarse a ella y no soltarla”, tener claro lo que se pide, es decir, “la motivación del recurso”, y aplicarse con las pruebas documental y pericial, “cada vez más importantes”. A este respecto, explicó que un perito de la administración, según sentencia del Tribunal Supremo, no por ser técnico tiene mayor validez su informe, puesto que al ser parte ya pierde su imparcialidad. Aportar en su caso, Una prueba de parte es importante siempre que la persona que la defienda sea “solvente, creíble y con capacidad para sostenerla y explicarla”. Pero no pudo concluir de otra forma que reconociendo que “la lidia con la administración nunca ha sido fácil en España”.

De Silva estuvo acompañado por el decano gijonés, Benigno Villarejo, y Leopoldo Tolivar, presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. En el público, entre otros, estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, y el anterior decano, Sergio Herrero, que mañana impartirá su conferencia sobre delitos de quebrantamiento. Hoy miércoles, a las 19.00 horas, será el turno de Manuel Estrada Alonso, que disertará sobre la sociedad legal de gananciales.