“Muchos perciben que hay dietas que no son sanas, pero asumen el riesgo de seguirlas”

Laura Pire Álvarez (Gijón, 1974) es nutricionista, tiene una clínica en la ciudad y atiende también a clientes de forma telemática. Ayer impartió una conferencia organizada por el Ateneo Obrero titulada “Dietas de moda que causan confusión. ¿Qué hay que saber?

–Una dieta muy de moda es el ayuno intermitente. Si no se come... parece fácil adelgazar. ¿Pero es efectivo?

–El ayuno intermitente va más allá de no comer, tiene su proceso metabólico en el que el cuerpo pasa a usar otro combustible y tira de la grasa. Si se hace bien, funciona y es saludable, pero hay que ir con un nutricionista o un entrenador de la mano. En esta clase de dietas están las ventanas de comida, que son los huecos en los que se puede comer.

–¿Cuál es el problema?

–El problema viene cuando en esos espacios, alguien se pone hasta arriba. Se educa fatal. Lo que se habla de nutrición en la televisión son cosas que luego escuchan los chavales jóvenes. Con ellos tenemos un problema del copón con los trastornos alimenticios. Promover un sistema que educa en estar horas sin comer y luego comer lo que te da la gana en ese tiempo es un paso atrás importante. Y, sobre todo, si en esa ventana comes mayonesa, el pincho de lomo rebozado o el batido.

–¿Abre la puerta a consumir alimentos poco saludables por confusión?

–Sin duda. El truco es qué puedo hacer para comer lo que me dé la gana. Está el disfrute de la nutrición, queremos comer rico, estar delgados, sanos, que la analítica salga bien. Tenemos que encontrar la combinación de factores adecuados para conseguir que eso funcione.

–¿Qué pasa con las dietas relámpago?

–Todo el mundo sospecha que eso es insano, pero hay un riesgo que se asume. Sigue estando eso de hacer lo que sea para entrar en el vestido de una boda o una comunión. La presión de la imagen es más fuerte. Antes, una mujer de 40 años era ya una señora y podía permitirse soltar la barriga y ponerse un sayo en vez de unos vaqueros. Ahora ya no, todos estamos macizos y buenos hasta los 65. Y dispuestos a jugárnosla.

–¿Funcionan las dietas de un solo alimento, como la de la manzana?

–Volvemos a lo de antes. Es agua con azúcar. Esto tiene un proceso. Deshinchas la parte de proteína y agua, se genera la cetósis y el organismo va con otro combustible. Hay que saber salir de ahí. No solo es entrar, sino salir con salud, que si pierdes cuatro kilos no rebotes a ocho. Conozco gente que bajó para entrar en un vestido de una comunión y al final de la noche no entraba por la retención de líquidos.

–Mencionó los problemas en los jóvenes. ¿Son más?

–Sí, se dice que los cuarenta son los nuevos treinta. Pues ahora los veinte son los nuevos diez. Tenemos chavales muy infantiles, pero que quieren estar muy guapos y no quieren saber nada de responsabilidad a nivel de salud porque por supuesto les importa un huevo. Están muy desprotegidos de cara a las aplicaciones que te dan premios por ayunar más horas, como bonificaciones por estar 18 horas sin comer. El riesgo es tremendo porque no aprenden a comer, no tienen ningún sentido con los horarios, es una especie de competición a ver quién come menos. Es muy grave. Se debería regular como si fueran pornografía o apuestas en internet.