La conductora que estuvo a punto de caer por un terraplén en la calle Sierra del Sueve: "Fue para no contarlo"

Una mujer que circulaba en su furgoneta junto a tres menores, según varios testigos, perdió ayer el control de su vehículo en la curva de la calle Sierra del Sueve, quedando a escasos metros de caer por un terraplén. Pese al aparatoso accidente, ningún ocupante resultó herido y los servicios de emergencia pudieron devolver la furgoneta, que quedó intacta, a la vía. “Subía muy despacio, porque la furgoneta tampoco da para más, y de repente coleó”, apuntó la conductora en el lugar del incidente, que tuvo lugar en torno a las 20.15 horas.

Aunque el accidente terminó sin heridos, la mujer reconoció haber llevado un gran susto. “Fue para no contarlo, la verdad”, suspiraba en el arcén de la carretera, ya más tranquila tras el suceso. Tanto ella como los menores que viajaban en el interior del vehículo pudieron salir ilesos hacia el arcén gracias a la ayuda de hasta cinco testigos.

“Subíamos por la carretera en coche y vimos que había una furgoneta al borde de volcar por la cuneta con pasajeros dentro”, manifestó P. P., de 63 años, una de las personas que ayudó a excarcelar a los ocupantes: “Aparcamos rápidamente un poco más adelante y volvimos corriendo para ayudar. Ya había tres señores”. Dos de ellos, asegura la mujer, “hicieron palanca por delante para asegurarse de que la furgoneta no volcara”. “Caer no iba a caer porque parecía que estaba bien sujeta por el matorral”, añadió. Según explicó la mujer que conducía la furgoneta, “la Policía nos ha explicado que la carretera no se encuentra en un buen estado”.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dos unidades de Bomberos, dos la Policía Local y la grúa municipal. Tras sacar la furgoneta y hacer el parte de incidentes la zona quedó desierta en torno a las 21.00 horas. Tantos los testigos como la mujer que conducía el vehículo y las menores que la acompañaban se fueron del lugar por su propio pie.